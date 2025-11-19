Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 14:14

В Петербурге задержали дроппера, обманувшего пенсионера на 49 млн рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге задержали дроппера, обманувшего пенсионера на 49 млн рублей, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пострадавший отметил, что мошенники постоянно звонили ему около месяца.

Уголовный розыск доставил к правоохранителям 49-летнего жителя Василеостровского района. Предполагается, что именно он обобрал до нитки пожилого петербуржца, ставшего жертвой аферистов, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что во время звонков пенсионеру аферисты выдавали себя за работников различных структур. Спустя время пострадавшего смогли убедить передать деньги.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что злоумышленники могут использовать личные публикации жертвы в социальных сетях. По его словам, следует с осторожностью отвечать на подозрительные звонки, так как на другом конце провода может оказаться мошенник, выдающий себя за сотрудника того или иного ведомства.

Санкт-Петербург
мошенники
полиция
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рада отправила в отставку министра энергетики Украины
Огненные ураганы и мороз до -15? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
В Госдуме ответили, к чему может привести конфликт Каллас и фон дер Ляйен
В Подмосковье муж выгнал голую и беременную чернокожую жену на улицу
Проверяла вилкой, жив ли: мать вернулась из психбольницы и задушила сына
В Крыму осудили агента украинской разведки
Паразитолог рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты из магазинов
Аферисты забрали у россиянок золото и деньги на 85 млн рублей
Украина гниет заживо из-за коррупции: подробности, что это значит для РФ
Взрыв уничтожил частный дом под Белгородом
Кириенко поблагодарил религиозные организации за помощь бойцам СВО
В США раскрыли, когда могут принять рамочное соглашение по Украине
Эрдоган раскрыл детали расследования крушения турецкого военного самолета
Военный эксперт объяснил, в чем опасность воздушных шаров ВСУ
Что такое клиренс у автомобиля и почему его опасно менять самостоятельно
«Оценивать надо серьезно»: военэксперт о поставке Skyranger 35 для ВСУ
В Венгрии раскрыли, как США хотят склонить Зеленского к переговорам
Патриарх Кирилл раскрыл, что нужно для искоренения нацизма в мире
Политолог ответил, чем обернется для Украины визит министра армии США
Диетолог назвала способ борьбы с неконтролируемым голодом
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.