В Петербурге задержали дроппера, обманувшего пенсионера на 49 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали дроппера, обманувшего пенсионера на 49 млн рублей, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пострадавший отметил, что мошенники постоянно звонили ему около месяца.

Уголовный розыск доставил к правоохранителям 49-летнего жителя Василеостровского района. Предполагается, что именно он обобрал до нитки пожилого петербуржца, ставшего жертвой аферистов, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что во время звонков пенсионеру аферисты выдавали себя за работников различных структур. Спустя время пострадавшего смогли убедить передать деньги.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что злоумышленники могут использовать личные публикации жертвы в социальных сетях. По его словам, следует с осторожностью отвечать на подозрительные звонки, так как на другом конце провода может оказаться мошенник, выдающий себя за сотрудника того или иного ведомства.

