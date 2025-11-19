Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 14:54

Литва снова откроет границу с Белоруссией

МВД Литвы одобрило открытие двух КПП на границе с Белоруссией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Власти Литвы решили открыть границу с Белоруссией, движение через которую было полностью прекращено с 29 октября, сообщает ТАСС. Поставление об изменении пограничного режима вынесено на заседании правительства балтийской республики.

Изменение ситуации на границе позволяет нам принять решение о ее открытии, — заявил глава МВД Литвы Владислав Кондратович.

Однако министр подчеркнул, что в случае возникновения каких-либо «негативных проявлений» Вильнюс оставляет за собой право вновь прекратить пропуск. Для возобновления работы будут открыты два контрольно-пропускных пункта (КПП) — в Мядининкае и Шальчининкае. Эти КПП остались единственными, поскольку остальные шесть были постепенно ликвидированы к 2024 году.

Ранее Государственный таможенный комитет Белоруссии заявил, что в стране находится более 200 литовских грузовых автомобилей, въехавших с российской территории. Сейчас они размещены на белорусских складах временного хранения.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности конфискации литовских грузовых автомобилей при отсутствии разрешения текущей ситуации. Глава государства акцентировал, что Минск готов возобновить полноценное функционирование границы, которую изначально не закрывала.

