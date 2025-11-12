В соцдоме задержали двух сотрудников после скандала с ампутацией рук

В московском соцдоме «Обручевский», где девушке ампутировали руки, задержали двух санитарных работников, рассказал в Telegram-канале депутат одноименного муниципального округа Роман Галенкин. По его словам, учреждение посетили представители прокуратуры.

Двух санитарных работников, которые в момент трагедии находились на смене, задержали на 48 часов и отвезли на допрос, — подчеркнул Галенкин.

Ранее стало известно, что 20-летней девушке ампутировали кисти рук из-за гангрены. Она развилась после того, как сотрудники учреждения связали конечности девушки шерстяными колготками. Пострадавшая болела эпилепсией и была склонна к аутоагрессивному поведению. В других медицинских учреждениях для ее безопасности применяли стандартные методы фиксации.

Также замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Оксана Шалыгина заявила, что пострадавшей девушке обеспечат программу абилитации. Она резко осудила произошедшее, назвав его «ужасным» и заявив, что равнодушие людей в системе социальной помощи калечит.