Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 11:38

В соцдоме задержали двух сотрудников после скандала с ампутацией рук

В соцдоме «Обручевский» задержали двух санитаров по делу об ампутации рук

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском соцдоме «Обручевский», где девушке ампутировали руки, задержали двух санитарных работников, рассказал в Telegram-канале депутат одноименного муниципального округа Роман Галенкин. По его словам, учреждение посетили представители прокуратуры.

Двух санитарных работников, которые в момент трагедии находились на смене, задержали на 48 часов и отвезли на допрос, — подчеркнул Галенкин.

Ранее стало известно, что 20-летней девушке ампутировали кисти рук из-за гангрены. Она развилась после того, как сотрудники учреждения связали конечности девушки шерстяными колготками. Пострадавшая болела эпилепсией и была склонна к аутоагрессивному поведению. В других медицинских учреждениях для ее безопасности применяли стандартные методы фиксации.

Также замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Оксана Шалыгина заявила, что пострадавшей девушке обеспечат программу абилитации. Она резко осудила произошедшее, назвав его «ужасным» и заявив, что равнодушие людей в системе социальной помощи калечит.

ампутации
прокуратура
задержания
работники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе признали, что Зеленский оторван от реальности
Офтальмолог дал советы, как спасти зрение при сахарном диабете
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Песков сделал заявление о работе российской разведки
Дела минувших дней: российского миллиардера оставили в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.