Лишившейся рук постоялице социального дома обеспечат абилитацию

Постоялице социального дома «Обручевский» в Москве, которой ампутировали обе кисти рук, обеспечат программу абилитации, сообщила в своем Telegram-канале замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Оксана Шалыгина. Инцидент произошел после того, как в соцсетях появилась информация о том, что женщину связали шерстяными колготками, чтобы предотвратить самоповреждение, но из-за этого у нее развилась гангрена.

Огромный пласт совместной работы многих людей и организаций перечеркивается одним или несколькими людьми, которые вместо того, чтобы признаться себе в необходимости смены занятости, направляют внутренние обиды и проблемы на тех, кто сам ищет защиты, — высказалась замруководителя.

Шалыгина резко осудила произошедшее, назвав его «ужасным» и заявив, что равнодушие людей в системе социальной помощи калечит. В департаменте труда и соцзащиты подтвердили, что по факту произошедшего проводятся следственные действия, и ведомство сотрудничает с правоохранительными органами. Шалыгина подчеркнула, что виновные должны понести заслуженное наказание.

Ранее сообщались подробности о личности пострадавшей. Известно, что девушке 20 лет, она страдает эпилепсией и склонна к аутоагрессивному поведению. В других медицинских учреждениях для ее безопасности применяли стандартные методы фиксации. Однако в «Обручевском» сотрудники решили привязать ее к кровати.