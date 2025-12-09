Умный экзоскелет, особенный шлем, протезы: топ-5 новинок для ветеранов СВО

В Москве стартовал Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения — 2025», в рамках которого тысячи производителей медизделий и оборудования презентовали свои новинки. NEWS.ru собрал топ-5 отечественных разработок, которые спасают, лечат участников СВО и помогают им восстановиться и полноценно жить после ранений.

Кардиороботы для раненых солдат

В Москве создали аппарат для непрямого массажа сердца «Арка». Это дугообразная, полая внутри конструкция с небольшим прибором наверху. У робота есть вакуумная присоска для декомпрессии, а также дисплей с кнопками управления.

«Пациент размещается и фиксируется с помощью специальных ремней внутри дуги. Далее робот самостоятельно определяет место нахождения сердца и начинает массаж в соответствии с одной из трех выбранных программ: бесконечная компрессия — 105 нажатий в минуту с глубиной пять сантиметров, 15/2 (детский режим) — 15 нажатий на грудную клетку и пауза для двух вдохов, 30/2 — 30 нажатий и пауза», — объяснил NEWS.ru начальник отдела сервиса компании-производителя Дмитрий Поминов.

По его словам, кардиоробот полностью заменяет врача и освобождает руки. К тому же пациента, подключенного к аппарату, при необходимости можно переворачивать, сажать — компрессии не прекратятся. Робот, оснащенный двумя батареями, может работать около 90 минут. При этом есть возможность сменить аккумуляторы, не останавливая компрессию.

«Аркой» оснащены практически все подстанции и автомобили скорой помощи Москвы и Подмосковья, уточнил Поминов. Кроме того, этот портативный робот применяется в зоне боевых действий.

Похожее устройство создали в Саратове. Кардиоробот похож на аналоги по основному набору функций, но есть различия: у него нет детского режима, зато он намного компактнее и подойдет для грудной клетки практически любого размера благодаря ременной системе крепления.

«Мы получили регистрацию совсем недавно — в марте. Планируется, что уже будущим летом аппараты начнут применять в зоне СВО. В первую очередь они туда поедут. А также ими будут оснащать реанимации, палаты интенсивной терапии, реанимобили, санавиацию», — рассказал представитель коммерческого отдела компании-производителя Андрей Дицин.

Автоматизированное устройство компрессии грудной клетки «Кардиоробот» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Реабилитация светом

Инновационная разработка российских ученых из Нижнего Новгорода — лечебно-профилактический матричный аппарат Elmedlife H. Он представляет собой своеобразный мягкий шлем, собранный из одинаковых квадратных устройств, соединенных проводами. При включении на них зажигаются красные лампочки.

«Это аппарат для стимуляции мозгового кровообращения с помощью красного и инфракрасного излучения. Свет после проникновения в клетки головного мозга вызывает фотохимическую реакцию, которая называется фотобиомодуляция. И она, в свою очередь, приводит к улучшению кровообращения, ускорению регенерации тканей, улучшению мозгового тонуса», — рассказал гендиректор компании-разработчика Дмитрий Гольцман.

По его словам, аппарат применяется при инсультах, деменции, депрессиях, черепно-мозговых травмах, посттравматическом стрессовом расстройстве. Сейчас такие устройства есть в российских санаториях, центрах реабилитации, поликлиниках, больницах и в военных госпиталях Нижнего Новгорода.

Также ученые создали похожий аппарат для стимуляции легких. Он помогает организму восстанавливаться с помощью света при фиброзах, бронхитах и пневмониях.

«Этот аппарат тоже применяется для реабилитации участников СВО», — сказал Гольцман.

Устройство для лечения и профилактики проблем кровообращения мозга и нейродегенеративных заболеваний Elmedlife Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Электроды для восстановления мышц

В Ивановской области разработали и производят уникальные комплексы для электростимуляции. Такая процедура применяется для облегчения боли и ускорения восстановления после травм. На мышцы воздействуют электрическими токами, которые имитируют естественные импульсы, поступающие от нервной системы. Электроды, размещенные на месте травмы, создают электрическое поле, которое вызывает сокращение мышечных волокон. Этот процесс активирует циркуляцию крови, способствует обменным процессам и улучшает доставку кислорода к тканям.

«Мы выпускаем универсальный стимулятор — беспроводной блок генерации сигналов, который на магнитах крепится к выносным электродам. Сами электроды текстильные, анатомические. Есть для кисти, голеностопа, колена, плеча и универсальные», — рассказал директор по развитию компании-разработчика Дмитрий Никифоров.

Он добавил, что аппарат управляется с помощью мобильного приложения. Там есть встроенные методики лечения. При необходимости можно самостоятельно регулировать уровень воздействующих сигналов.

«У нас есть медицинские специалисты, которые находятся „на передке“, они используют по своей инициативе нашу продукцию. Мы передаем электроды в зону СВО как гуманитарную помощь для восстановления бойцов. К тому же ребята придут, многие будут страдать после травм, мы надеемся, что наша продукция поможет им», — добавил Никифоров.

Сейчас компания запускает пилотный проект с Российским центром неврологии и нейронаук по лечению и профилактике мононейропатии, то есть туннельного синдрома. Также электроды российской разработки применяются в Ивановском центре спортивной медицины и лечебной физкультуры для лечения последствий разных травм.

Криобандаж Texel, представленный на выставке медицинского оборудования Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Экзоскелет для травмированных бойцов СВО

В Москве разрабатывают и производят инновационные экзоскелеты. Они оснащены модулями функциональной электростимуляции и оценки реабилитационного потенциала, а также голосовым помощником, с помощью которого человек может управлять устройством.

«Тренировки начинаются с получаса. Сначала мы просим человека подняться, смотрим, как он переносит свой вес в пространстве, а дальше потихоньку начинаем наращивать уровень, усложняем упражнения. Учимся ходить не только вперед, но и назад, змейкой, поворачиваться, спускаться и подниматься по лестнице. В среднем курс реабилитации занимает около месяца, но все индивидуально», — рассказал менеджер компании-производителя Михаил Стоцкий.

По его словам, экзоскелеты российской разработки не требуют специальных инструментов для обслуживания: пациент или врач могут самостоятельно легко регулировать его. Стоцкий добавил, что устройства применяются для реабилитации в Федеральным центре мозга и нейротехнологий, а также в других учреждениях ФМБА России. Такие экзоскелеты есть более чем в 200 клиниках.

«Они полностью подходят и используются для ветеранов СВО, которые потеряли конечности. В экзоскелетах есть возможность тренироваться сидя. В нем можно учиться ходить с протезом. Если, например, была осколочная травма спинного мозга, то мы можем давать гемодинамику (движение крови по сосудам. — NEWS.ru) за счет вертикализации», — подчеркнул Стоцкий.

Экзоскелеты фирмы Exoatlet, предствленные на выставке медицинского оборудования Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Бионические протезы

Одна из важных российских разработок — бионические протезы. Участники СВО, которые лишились рук или ног, получают их бесплатно по государственной программе через Социальный фонд России, рассказал амбассадор компании-производителя Макс Емец.

«Это несложно сделать. Нужно прийти в поликлинику, взять направление на медико-социальную экспертизу, пройти небольшой список врачей, сдать пару анализов. И если нет противопоказаний, например отсутствие сигнала мышц или сильный ожог, спустя время приходит заключение, человеку выписывают протезы», — отметил он.

По его словам, в Подмосковье изготавливают механические и бионические протезы для разных травм — от нехватки двух-трех пальцев до почти полной ампутации рук и ног. При этом протезы не ограничены бытовыми функциями: с ними можно даже играть на гитаре. Емец уточнил, что если устройство сломалось, его забирает курьер, отвозит на производство для ремонта, после чего возвращает клиенту.

«Даже из дома выходить не нужно. И мы работаем по всей стране. С зарубежными протезами даже до санкций были сложности: когда какой-то ремонт нужен был, люди по полгода протезы ждали. Мы стараемся уложиться в пару недель. У нас всегда был фокус на сервисе: за каждым пользователем закрепляется менеджер, к которому можно обратиться. Он подскажет и по настройкам, и по ремонту — все что угодно», — добавил Емец.

Также, по его словам, можно выбрать любой дизайн протезов. В компании есть штат художников, которые без дополнительной платы оформят его с помощью аэрографии.

Бионический протез российской кибермедицинской компании «Моторика». Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

