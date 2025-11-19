Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 15:05

В США раскрыли, когда могут принять рамочное соглашение по Украине

Politico: рамочное соглашение по Украине могут принять на этой неделе

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Рамочное соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть принято на текущей неделе, сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме. При этом там отметили, что Вашингтон настроен оптимистично по данном вопросу.

То, что мы собираемся предложить [Украине], разумно, — сказал представитель Белого дома.

В газете добавили, что в разработке плана США, возможно, не участвовали Украина и Европа. В Белом доме считают, что на фоне коррупционного скандала Киеву придется принять предложенные условия.

Ранее Politico сообщила, что США направили в столицу Украины делегацию во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Вместе с ним в Киев прилетел начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж. В издании посчитали, что визит высокопоставленных американских чиновников мог быть направлен на ускорение процесса завершения конфликта на Украине.

До этого финский президент Александр Стубб заявил, что Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, в связи с этим следует согласовать соответствующий процесс.

