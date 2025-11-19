Генерал рассказал о преимуществах нового БПЛА самолетного типа «Дуга»

Беспилотник самолетного типа «Дуга» с вертикальным взлетом можно запускать в полевых условиях с руки или из багажника автомобиля, что позволяет использовать его в любой местности, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что ключевым преимуществом комплекса является его способность взлетать и садиться подобно вертолету.

БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом «Дуга» — это слияние квадрокоптера и самолетного беспилотника. Вертикальный взлет не требует большой дистанции и ровных площадок. Это универсальное средство может подниматься в воздух и садиться, как вертолет, затем он идет на разгон и действует, как БПЛА самолетного типа. Это преимущество позволяет эксплуатировать его в любой местности даже без открытых территорий. Его можно запустить с руки или из багажника автомобиля. В период СВО инженеры создают такие модели, чтобы значительно улучшить тактическое преимущество наших военных, — пояснил Липовой.

Ранее сообщалось, что разработчики из Нижегородской области представили беспилотный аппарат самолетного типа «Дуга», оснащенный системой вертикального взлета. Проект создавался при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта.