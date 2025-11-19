Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 16:28

Володин раскрыл, кто является щитом России

Володин назвал артиллерию и ракетные войска щитом России

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником, назвав войска «щитом России», передает пресс-служба Госдумы. Спикер ГД добавил, что российские военнослужащие делают все возможное для достижения поставленных целей и обеспечения безопасности страны.

Это щит нашей страны. Они отражают атаки беспилотников, защищают мирные города, села, заводы, наносят сокрушительные удары по Вооруженным силам Украины, а это натовские войска. Украинцы для них — расходный материал. Наши ракетчики и артиллеристы делают все, чтобы изгнать эту нечисть, чтобы они вернулись в свою Европу или еще дальше, откуда они пришли на украинскую землю. Давайте поздравим всех ракетчиков и артиллеристов с праздником, — сказал Володин.

Ранее глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что ракетные войска и артиллерия занимают особое место в ходе ведения боевых действий. Свое обращение он приурочил ко Дню ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября. Глава военного ведомства подчеркнул, что именно эти подразделения вносят решающий вклад в разгром противника. По словам министра, нынешнее поколение военнослужащих успешно продолжает славные традиции героев-предшественников.

ракеты
артиллерия
Госдума
Вячеслав Володин
