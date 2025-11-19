Еще один российский аэропорт стал недоступен

Еще один российский аэропорт стал недоступен Росавиация ограничила работу аэропорта Сочи

Ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов введены в аэропорту Сочи, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о временной мере.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Геленджика. Как объяснил Кореняко, в настоящее время под запретом находятся прием и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что Росавиация ввела временные ограничения на работу трех аэропортов в регионах России. Первыми под ограничения попали воздушные гавани Геленджика и Краснодара, через час аналогичные меры были распространены на аэропорт Тамбова.

Также в аэропорту Пулково задержали вылет сразу 12 ночных рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержки затронули авиарейсы, запланированные на период с полуночи до шести часов утра, при этом некоторые воздушные суда все еще ожидают отправки.