19 ноября 2025 в 16:29

Еще один российский аэропорт стал недоступен

Росавиация ограничила работу аэропорта Сочи

Аэропорт в Сочи Аэропорт в Сочи Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов введены в аэропорту Сочи, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о временной мере.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Геленджика. Как объяснил Кореняко, в настоящее время под запретом находятся прием и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что Росавиация ввела временные ограничения на работу трех аэропортов в регионах России. Первыми под ограничения попали воздушные гавани Геленджика и Краснодара, через час аналогичные меры были распространены на аэропорт Тамбова.

Также в аэропорту Пулково задержали вылет сразу 12 ночных рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержки затронули авиарейсы, запланированные на период с полуночи до шести часов утра, при этом некоторые воздушные суда все еще ожидают отправки.

