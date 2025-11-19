«Они ничего не могут»: в Госдуме оценили атаку ВСУ в Воронеже

«Они ничего не могут»: в Госдуме оценили атаку ВСУ в Воронеже Депутат Картаполов заявил, что ВСУ ничего не могут и везде терпят поражение

Вооруженные силы Украины ничего не могут сделать и везде терпят поражение, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он прокомментировал атаку ВСУ в Воронеже ракетами ATACMS. По его словам, реальная ситуация на фронте оставляет желать лучшего для противника.

Они везде терпят поражение. Заканчивается копея Купянская, близится конец Покровской кампании. И они пытаются хоть как-то своим западным кураторам показать, что они еще что-то могут. Они ничего не могут, кроме как воевать с мирными жителями и отлавливать условных добровольцев у себя на улицах обезбудивших украинских городов, — подчеркнул Картаполов.

Депутат добавил, что это все способности ВСУ. Однако, отметил парламентарий, это тем более говорит о необходимости быстрее «разгромить эту банду» и выполнить задачи спецоперации.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ 18 ноября днем попытались ударить по Воронежу американскими ракетами ATACMS. В ведомстве добавили, что расчет ОТРК «Искандер-М» уничтожил две пусковые установки. Также ВС РФ сбили «Панцирем» все выпущенные по городу ракеты противника.