Аршавин рассказал, что означает успех сборной Кюрасао для Адвоката

Выход сборной Кюрасао на Чемпионат мира по футболу — 2026 доказывает высокий класс ее тренера Дика Адвоката, несмотря на солидный возраст, заявил «Чемпионату» футболист Андрей Аршавин. Он также поздравил команду и наставника с высоким результатом.

Могу его только поздравить! Он подтвердил свой класс, даже в столь почтенном возрасте, несколько раз заканчивая уже карьеру. Он устроил праздник для страны, будем следить за успехами дальше, — сказал Аршавин.

Сборная Кюрасао получила путевку на чемпионат мира по футболу после отборочного матча с Ямайкой. Игра в Кингстоне на стадионе «Парк Индепенденс» окончилась ничьей со счетом 0:0. Это позволило сборной Кюрасао набрать 12 очков, занять первое место в группе и получить право на участие в мировом первенстве.

Ранее экс-нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что у сборной Кюрасао по футболу мало шансов зацепиться за какой-либо положительный результат на ЧМ. Он отметил, что выход на мундиаль уже является большой победой и праздником для островного государства.