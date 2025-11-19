Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, почему россияне не любят отдыхать на Кюрасао

Турэксперт Ансталь: Кюрасао непопулярен у россиян из-за визового режима

Остров Кюрасао недостаточно популярен у российских туристов из-за сложностей с оформлением визы, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, в России «не очень любят с этим заморачиваться».

Кюрасао достаточно популярен у туристов в мире, а вот среди россиян — не очень. Туда нужна виза, которую нужно оформлять через консульство. Никакой упрощенки нет. Российские туристы не сильно любят с этим заморачиваться. Европейские туристы часто летают дайвить и просто отдыхать. Тем, у кого есть гражданство или визы, конечно, проще, — заявила Ансталь.

Сборная Кюрасао получила путевку на чемпионат мира по футболу после отборочного матча с Ямайкой. Игра в Кингстоне на стадионе «Парк Индепенденс» окончилась ничьей со счетом 0:0. Это позволило сборной Кюрасао набрать 12 очков, занять первое место в группе и получить право на участие в мировом первенстве.

Ранее экс-нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что у сборной Кюрасао по футболу мало шансов зацепиться за какой-либо положительный результат на ЧМ. Он отметил, что выход на мундиаль уже является большой победой и праздником для островного государства.

