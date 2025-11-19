Турэксперт объяснила популярность острова Кюрасао

Кюрасао привлекает туристов из-за коралловых рифов и чистейшей воды, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Она добавила, что остров знаменит миксом различных культур и оставляет отпечаток на жизни в целом.

Кюрасао любят дайверы: там потрясающие коралловые рифы и чистейшая вода, которая позволяет рассмотреть все подводные красоты. Много красивых пляжей. В целом Кюрасао знаменит и привлекает туристов из-за того, что там происходит некий микс европейской, южноамериканской и африканской культуры, что оставляет неизгладимое впечатление и отпечаток на жизни всего острова в целом: кухне, праздниках, музыке, — заявила Ансталь.

Сборная Кюрасао получила путевку на чемпионат мира по футболу после отборочного матча с Ямайкой. Игра в Кингстоне на стадионе «Парк Индепенденс» окончилась ничьей со счетом 0:0. Это позволило сборной Кюрасао набрать 12 очков, занять первое место в группе и получить право на участие в мировом первенстве.

Ранее экс-нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что у сборной Кюрасао по футболу мало шансов зацепиться за какой-либо положительный результат на ЧМ. Он отметил, что выход на мундиаль уже является большой победой и праздником для островного государства.