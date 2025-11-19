Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 17:51

Турэксперт рассказала, куда стоит съездить в Кюрасао

Турэксперт Ансталь рекомендует посетить завод по производству ликера в Кюрасао

Виллемстад, Кюрасао Виллемстад, Кюрасао Фото: Shutterstock/FOTODOM
Остров Кюрасао стоит посетить из-за огромного количества достопримечательностей, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Она, в частности, порекомендовала съездить на завод по производству знаменитого ликера и в музей работорговли.

На Кюрасао огромное количество достопримечательностей, начиная от пешеходного моста королевы Эммы и природных красот, заканчивая историческими центрами. <...> Однозначно стоит посетить знаменитый завод по производству ликера «Кюрасао», который добавляется во множество коктейлей, а также музей истории острова, его становления и работорговли — Кура Хуланда, — заявила Ансталь.

Она также добавила, что столица острова Виллемстад славится своей колониальной архитектурой и является объектом наследия ЮНЕСКО. Любителям природы эксперт порекомендовала посетить Кристоффельпарк или «Пещеру Голубой Комнаты», сьездить на залив Фуик, а тем, кого интересуют исторические достопримечательности — район Пунда.

Сборная Кюрасао ранее получила путевку на чемпионат мира по футболу после отборочного матча с Ямайкой. Игра в Кингстоне на стадионе «Парк Индепенденс» окончилась ничьей со счетом 0:0.

