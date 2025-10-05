Куда поехать в РФ в ноябре за 50 тысяч: варианты, цены, советы экспертов

Куда поехать в РФ в ноябре за 50 тысяч: варианты, цены, советы экспертов

В ноябре в России наступают холода. Некоторые граждане предпочитают отправляться в это время на отдых по стране, чтобы справиться с осенней хандрой. В какие регионы можно поехать, в том числе на ноябрьские праздники, — в материале NEWS.ru.

Куда поехать в ноябре на море в России

В ноябре можно отправиться на черноморское побережье, рассказала NEWS.ru основатель и руководитель турагентства, тревел-блогер Наталия Ансталь.

«Отдых на российском юге круглогодичен, как бы странно это ни звучало. Например, люди ездят в Сочи не только весной и летом, но и осенью, а также зимой, потому что климат позволяет это сделать. В ноябре вы не будете купаться в море, но сменить картинку и подышать морским воздухом можно в любое время года. На курорте не будет так тепло, как летом, но в любом случае из минуса вы попадете в плюсовую температуру — многих это устраивает», — пояснила Ансталь.

По ее словам, средний ценник на 3–4 ночи в Сочи в ноябре составляет 40–50 тысяч на человека. «Если хочется более серьезного люкса, то он окажется дороже. Но и отели будут другой категории», — подчеркнула Ансталь.

Сочи Фото: Артур Лебедев /РИА Новости

Сколько стоит отдых в ноябре на Кавказе

В ноябре туристы также могут отправиться в регионы Северного Кавказа.

«Если планировать достаточно бюджетный отдых, то можно уложиться в 60–80 тысяч рублей. Самый популярный курортный город в регионе — Пятигорск, в котором много разных музеев. Стоит поехать на экскурсию в живописные места, такие как Национальный парк „Приэльбрусье“, гора Машук, Провал, грот Лермонтова», — сказала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер, автор канала о путешествиях и туризме Ирина Васина.

Основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Майя Котляр в беседе с NEWS.ru добавила, что в ноябре традиционно популярны санатории Кавказаских Минеральных Вод, где сочетаются климат, минеральные воды и оздоровительные программы.

«У любителей активного отдыха все больший интерес вызывают горные маршруты, например Архыз, где можно совместить чистый воздух, прогулки и начало горнолыжного сезона», — рассказала Котляр.

Согласно приведенным ею данным, неделя отдыха в пятизвездочном санатории с лечением и полным пансионом обойдется примерно в 50 тыс. рублей на человека. Можно найти варианты попроще — за 17–20 тыс. в неделю на отдыхающего. В эту сумму будут включены и лечебные процедуры, и питание.

Прохожие на улице в Пятигорске Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

В какую сумму обойдется отдых в ноябре в Калининграде

Еще один вариант провести отпуск в ноябре — отправиться в Калининград.

«В этом городе будет немного теплее, чем в столице. Но Калининград интересен в первую очередь с точки зрения экскурсионного отдыха, прогулок по уютным улочкам, посиделок в кафе с горячим глинтвейном. Можно сполна насладиться уникальной архитектурой и балтийской природой», — сообщила Васина.

По ее словам, в регионе целая россыпь уникальных мест: остров Иммануила Канта, Кафедральный собор, Рыбная деревня, виллы в районе Амалиенау. «Готовый тур с завтраками и перелетом на четыре дня из Москвы можно подобрать в пределах 60–90 тысяч рублей на двоих», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Сколько стоит отдых в ноябре в Карелии

Ноябрьские праздники также можно провести в Карелии. По словам Ансталь, средний ценник на отдых в регионе плавающий. Многое зависит от того, где вы хотите остановиться.

«В Карелии можно найти варианты отдыха на несколько дней за 30 тысяч на двоих. Если хотите условия лучше, то вам придется выложить 50–60 тысяч», — сказала эксперт.

По словам Котляр, Карелия с озерами и водопадами — необычное и атмосферное направление.

«Кроме того, можно рассмотреть возможность путешествия на Алтай в осенних красках, Байкал в переходный сезон, а также круизы по Волге, которые завершают навигацию в ноябре. Эти маршруты позволяют увидеть Россию вне массового потока и в особенном настроении», — сказала она.

Карелия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие города Золотого кольца стоит посетить в ноябре

Эксперты также заявили, что в ноябре можно выбрать не сильно раскрученные направления для туризма.

«Россия — очень многогранная страна, за всю жизнь ее не объехать. Рекомендую проехаться по городам Золотого кольца. Также можно съездить в Тулу и Рязань. Вы найдете там что посмотреть. Увидите своими глазами, насколько за последние несколько лет поднялся внутренний туризм», — заявила Ансталь.

Котляр подтвердила, что города Золотого кольца сегодня хорошо развиты и предлагают высокий уровень комфорта даже в межсезонье.

Почему в России дорого отдыхать?

В России наиболее дорогим считается горнолыжный отдых. Это связано с большим дефицитом таких объектов, рассказал NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Он также посетовал на острую нехватку качественных гостиниц в стране. «Есть красивые места, курорты, но при этом налицо жутчайший дефицит отелей. Это нонсенс: строится курорт, а жить негде, люди вынуждены селиться в обычных квартирах», — отметил он.

Мкртчян также подчеркнул, что на отдых в РФ негативно влияют климатические условия.

«В Крыму в течение года можно купаться не более 100 дней, в Сочи — около 120. А в Турции — 180 дней в году, в Египте — 365. В итоге отечественные отельеры вынуждены закладывать такую норму прибыли, чтобы окупить оставшиеся 250 дней, когда купаться невозможно и туристов почти не будет. Отсюда и высокие цены», — сказал Мкртчян.

Он также отметил, что в России миллионы людей не могут выехать за рубеж по разным причинам и отдыхают только на территории нашей страны.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ранее NEWS.ru рассказывал о возможных вариантах зарубежного отдыха в последний осенний месяц. Египет возглавил список самых продаваемых направлений на ноябрьские праздники, отобрав лидерство у Турции, сообщается в регулярном обзоре, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России. Эта страна также вошла в топ-3 самых дешевых туристических центров.

За год минимальные цены на туры в Анталью подскочили почти на 100%, а в ОАЭ, Таиланд и Шри-Ланку они сейчас в рублях ниже, чем год назад. На третье место по продажам вышли Объединенные Арабские Эмираты с 20% бронирований, а на четвертое — Таиланд с 15%.

