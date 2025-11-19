Глава дипломатии ЕС обеспокоилась безопасностью инфраструктуры Европы

Взрыв, повредивший железнодорожные пути в Польше, продемонстрировал угрозу для объектов европейской инфраструктуры, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе. Она призвала к усилению мер безопасности для критически важных объектов. Ее выступление транслировалось на сайте Евросоюза.

Взрыв на железной дороге в Польше подчеркивает беспрецедентный риск для европейской инфраструктуры. Европейская критическая инфраструктура нуждается в лучшей защите, — сказала Каллас.

Чрезвычайное происшествие случилось утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве, когда машинист грузового состава обнаружил серьезные повреждения путей. Данная железнодорожная линия ведет к пограничному переходу «Дорохуск», соединяющему Польшу с Украиной.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что взрыв на указанной железнодорожной линии осуществили украинские граждане. По словам главы кабмина, подозреваемые якобы покинули республику и уехали в Белоруссию.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш высказал предположение о том, что взрыв на железной дороге в приграничном регионе мог быть организован Россией. Однако он не представил никаких доказательств в поддержку своего утверждения.