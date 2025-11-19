Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 17:30

Глава дипломатии ЕС обеспокоилась безопасностью инфраструктуры Европы

Каллас призвала усилить защиту инфраструктуры ЕС после взрыва в Польше

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Взрыв, повредивший железнодорожные пути в Польше, продемонстрировал угрозу для объектов европейской инфраструктуры, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе. Она призвала к усилению мер безопасности для критически важных объектов. Ее выступление транслировалось на сайте Евросоюза.

Взрыв на железной дороге в Польше подчеркивает беспрецедентный риск для европейской инфраструктуры. Европейская критическая инфраструктура нуждается в лучшей защите, — сказала Каллас.

Чрезвычайное происшествие случилось утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве, когда машинист грузового состава обнаружил серьезные повреждения путей. Данная железнодорожная линия ведет к пограничному переходу «Дорохуск», соединяющему Польшу с Украиной.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что взрыв на указанной железнодорожной линии осуществили украинские граждане. По словам главы кабмина, подозреваемые якобы покинули республику и уехали в Белоруссию.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш высказал предположение о том, что взрыв на железной дороге в приграничном регионе мог быть организован Россией. Однако он не представил никаких доказательств в поддержку своего утверждения.

Евросоюз
инфраструктура
Кая Каллас
Польша
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, как новый закон облегчит Банку РФ проверку кредитных историй
В России проиндексируют страховые пенсии
Захарова раскрыла правду о «соглашениях» России и США по Украине
Командиры ВСУ не предупредили бойцов об одной детали в Красноармейске
Человек из стали: как 93-летний штангист победил на Кубке России
Названа неочевидная причина приостановки публикаций НАБУ по делу Миндича
В Крыму рассказали, как выросло число агротуристических предприятий
Россиянка сняла на видео бегающих по прилавку с выпечкой крыс
НАБУ перестало публиковать материалы дела Миндича
Петербург начали украшать к Новому году
Эрдоган и Зеленский начали переговоры по Украине
Стало известно, почему россияне не любят отдыхать на Кюрасао
Следователи показали фото машины ГАИ, которую поджег подросток
В ГД раскрыли, сколько у РФ осталось времени на предотвращение войны с НАТО
Биопринтеры и ИИ-двойники: нейросеть предсказала, что нас ждет в 2026 году
Экс-премьер Молдавии пришел к неутешительному выводу о вступлении в ЕС
На Марсе обнаружили камень из другой части Солнечной системы
Многодетная мать столкнулась с шестым по счету кесаревым сечением
В Свердловской области загорелся поезд с мазутом
Названо новое популярное направление для пляжного отдыха зимой
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.