Европейская страна готовится засудить весь Евросоюз Фицо: Словакия может подать иск против Евросоюза из-за запрета на российский газ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поручил главам МИД, Минэкономики и Минюста изучить возможность подачи судебного иска против Евросоюза из-за его планов запретить закупку российского газа с 2028 года, передает Reuters. По его словам, словацкое правительство обсудит документ на следующей неделе.

На следующей неделе правительство обсудит документ, мы рассмотрим возможность подачи иска. <…> Все будет во многом зависеть от того, как ЕК выполнит свои обязательства перед Словакией, которые были даны и подписаны непосредственно председателем Еврокомиссии, — подчеркнул Фицо.

Премьер не уточнил, какую сумму Словакия может потребовать от ЕС в суде, и не объяснил, на какой именно правовой основе будет подан иск. Вместе с тем он снова раскритиковал предложение использовать замороженные российские активы для предоставления Украине так называемого «репарационного» кредита, отметив, что он полое юридических вопросов и неопределенностей.

Ранее с похожим предложением выступил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Будапешт намерен подать в суд на Европейский союз из-за решения объединения отказаться от российского газа. Орбан назвал его очевидно незаконным.