Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 17:34

Европейская страна готовится засудить весь Евросоюз

Фицо: Словакия может подать иск против Евросоюза из-за запрета на российский газ

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поручил главам МИД, Минэкономики и Минюста изучить возможность подачи судебного иска против Евросоюза из-за его планов запретить закупку российского газа с 2028 года, передает Reuters. По его словам, словацкое правительство обсудит документ на следующей неделе.

На следующей неделе правительство обсудит документ, мы рассмотрим возможность подачи иска. <…> Все будет во многом зависеть от того, как ЕК выполнит свои обязательства перед Словакией, которые были даны и подписаны непосредственно председателем Еврокомиссии, — подчеркнул Фицо.

Премьер не уточнил, какую сумму Словакия может потребовать от ЕС в суде, и не объяснил, на какой именно правовой основе будет подан иск. Вместе с тем он снова раскритиковал предложение использовать замороженные российские активы для предоставления Украине так называемого «репарационного» кредита, отметив, что он полое юридических вопросов и неопределенностей.

Ранее с похожим предложением выступил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Будапешт намерен подать в суд на Европейский союз из-за решения объединения отказаться от российского газа. Орбан назвал его очевидно незаконным.

Европа
Словакия
Роберт Фицо
иски
Евросоюз
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России проиндексируют страховые пенсии
Захарова раскрыла правду о «соглашениях» России и США по Украине
Командиры ВСУ не предупредили бойцов об одной детали в Красноармейске
Человек из стали: как 93-летний штангист победил на Кубке России
Названа неочевидная причина приостановки публикаций НАБУ по делу Миндича
В Крыму рассказали, как выросло число агротуристических предприятий
Россиянка сняла на видео бегающих по прилавку с выпечкой крыс
НАБУ перестало публиковать материалы дела Миндича
Петербург начали украшать к Новому году
Эрдоган и Зеленский начали переговоры по Украине
Стало известно, почему россияне не любят отдыхать на Кюрасао
Следователи показали фото машины ГАИ, которую поджег подросток
В ГД раскрыли, сколько у РФ осталось времени на предотвращение войны с НАТО
Биопринтеры и ИИ-двойники: нейросеть предсказала, что нас ждет в 2026 году
Экс-премьер Молдавии пришел к неутешительному выводу о вступлении в ЕС
На Марсе обнаружили камень из другой части Солнечной системы
Многодетная мать столкнулась с шестым по счету кесаревым сечением
В Свердловской области загорелся поезд с мазутом
Названо новое популярное направление для пляжного отдыха зимой
В Москве впервые судят человека за нарушение военного положения
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.