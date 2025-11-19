Гонорар 25 млн, вражда с Бабкиной, парики: как живет Надежда Кадышева

Народная артистка России Надежда Кадышева стала самой дорогой певицей в стране. Что известно о ее карьере, личной жизни и состоянии здоровья?

Чем известна Кадышева

Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки (Татарская АССР). В 14 лет она переехала в Подмосковье, по окончании восьми классов устроилась работать на ткацкую фабрику. В 19 лет поступила в музыкальное училище имени М. М. Ипполитова-Иванова, затем окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных.

В 1988 году Кадышева стала солисткой ансамбля «Золотое кольцо». За годы карьеры она выпустила десятки композиций, наибольшей популярностью из которых пользуются «Течет ручей», «Плывет веночек», «Я не колдунья», «Уходи, горе», «Ах, судьба моя, судьба», «Широка река» и другие.

Долгие годы неизменной частью образа Кадышевой оставалась пышная прическа, однако в 2021 году она резко сменила имидж, отказавшись от громоздких кудрявых париков, пишет портал «Дни.ру».

«Я очень рада переменам, которые со мной произошли, счастлива просто. Муж Александр Григорьевич любуется на меня каждый день, с утра до вечера! Говорит: „Какая ты у меня хорошая!“», — делилась певица.

Что известно о личной жизни Кадышевой

Надежда Кадышева с 1983 года состоит в браке с основателем ансамбля «Золотое кольцо» заслуженным артистом России Александром Костюком. Они познакомились во время учебы в институте, спустя год после свадьбы у пары родился сын Григорий. Сегодня он работает концертным директором родителей, а также выступает на сцене вместе с матерью.

Певица Надежда Кадышева с супругом-музыкантом Александром Костюком на концерте «Песня года — 2024» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В юношеские годы Кадышева похоронила маму и сестру, у нее остались дальние родственники. Троюродная сестра артистки Светлана заявила в программе «Ты не поверишь!», что исполнительница давно не интересуется ее жизнью и игнорирует договоренности о личной встрече.

Что известно о вражде Кадышевой и Бабкиной

Слухи о вражде Надежды Кадышевой и народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной появились в 2020 году, когда бывший участник «Дома-2», шоумен Рустам Солнцев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что однажды во время съемок новогоднего огонька между коллегами якобы произошла драка.

Супруг Кадышевой в ответ на слухи заявил в беседе с NEWS.ru, что у людей, которые занимаются своим делом, нет времени на вражду.

«У людей, которые занимаются своим делом, нет времени на сплетни и вражду. Обе певицы занимают свою нишу на российской эстраде и выполняют важную миссию по популяризации русской песни», — сказал Костюк.

Что известно о здоровье Кадышевой

По данным Telegram-канала «НеМалахов», у Надежды Кадышевой дважды диагностировали рак, но в итоге выяснилось, что болезни нет.

«Звезде эстрады дважды ставили страшный диагноз — рак. Два года она жила между жизнью и смертью. Вокалистка была уверена, что умрет от онкологии. Но во время операции диагноз не подтвердился. Через два года история повторилась. Снова страшный диагноз и облегчение от того, что болезни на самом деле нет», — пишет «НеМалахов».

В 2024 году вновь появились слухи о болезни Кадышевой. Тогда ее супруг в интервью NEWS.ru заверил, что «все хорошо».

Что Кадышева говорила об СВО

Надежда Кадышева в 2023 году вместе с мужем записала обращение к участникам СВО, которые отправились на фронт из Большого Харцызска, и пожелала им вернуться с победой.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Вы обязательно победите, вы обязательно вернетесь, другого нам не дано, потому что мы — великая страна, которая всегда побеждала и будет побеждать», — сказала она.

Чем сейчас занимается Кадышева

Надежда Кадышева в 66 лет продолжает выступать на сцене. По данным Telegram-канала SHOT, исполнительница стала самой дорогой российской артисткой, установив рекордную стоимость выступления в 25 млн рублей за 40-минутную программу.

По словам музыкального критика Павла Рудченко, соответствующий гонорар Кадышевой обещали за выступление в новогоднюю ночь.

«Гонорар в 25 млн рублей ей предлагали за новогоднюю ночь. Но такую сумму ей обещали заплатить при условии, что Григорий [Кадышев], ее сын и продюсер, не будет петь на сцене. И они отказались. Поэтому за 25 млн рублей она еще нигде не работает, но я думаю, что до 14–20 млн рублей ценник доходит. Не думаю, что к Новому году она еще поднимет стоимость выступления», — заявил он NEWS.ru.

Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ноябре также стало известно, что петербургский Ледовый дворец, где в июне прошел концерт Кадышевой, требует взыскать с театра «Золотое кольцо» 1,8 млн рублей. Причина спора пока не разглашается.

