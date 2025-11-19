Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Раскрыт многомиллионный гонорар Кадышевой за новогодние корпоративы

Продюсер Рудченко: за одно выступление Кадышева получает 14–20 млн рублей

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Солистка группы «Золотое кольцо» Надежда Кадышева получает за одно выступление на новогодних корпоративах от 14 до 20 млн рублей, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, такая высокая стоимость связана со второй волной популярности певицы, которую спровоцировала молодежная аудитория в социальных сетях.

Кадышева ловит вторую волну популярности, поэтому повысился ценник на выступления. Молодежь ее подняла, слушая песни, используя треки для видеороликов в соцсетях. После этого Кадышева начала собирать стадионы и большие залы, увеличила стоимость выступлений. Гонорар в 25 млн рублей ей предлагали за новогоднюю ночь. Но такую сумму ей обещали заплатить при условии, что Григорий [Кадышев] — ее сын и продюсер не будет петь на сцене. И они отказались. Поэтому за 25 млн рублей она еще нигде не работает, но я знаю, что до 14–20 млн рублей ценник доходит. Не думаю, что к Новому году она еще поднимет стоимость выступления, — пояснил Рудченко.

Ранее сообщалось, что Кадышева стала самой дорогой российской артисткой, установив рекордную стоимость выступления в 25 млн рублей за 40-минутную программу. Певица практически полностью расписала выступления до января, при этом цена продолжает расти по мере приближения новогодних праздников.

