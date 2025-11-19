Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 17:23

В Татарстане из-за утраты доверия уволили 13 депутатов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Татарстане в текущем году 13 депутатов и государственных служащих были отстранены от должностей из-за утраты доверия, сообщил замначальника управления раиса республики по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов. Уволенные лица были внесены в общероссийский реестр утрат доверия, передает «Татар-информ». Всего в нем числятся 40 человек.

Гаязов отметил, что включение в этот список значительно сказывается на профессиональной перспективе и трудоустройстве, а также может лишить части привилегий при выходе на пенсию. Шесть депутатов из Лаишевского, Черемшанского, Тукаевского, Нижнекамского, Алексеевского и Кайбицкого районов Республики Татарстан были уволены в этом году после проверки, проведенной управлением Раиса РТ. Причиной увольнения стали предоставление заведомо ложных сведений о доходах, наличие неразрешенных конфликтов интересов и владение иностранными финансовыми инструментами.

За первые девять месяцев 2025 года в республике было проведено 116 проверок данных о доходах граждан, включая мониторинг их расходов. В результате к ответственности были привлечены 83 человека. По словам Гаязова, ежегодно в Татарстане фиксируется от 1 до 1,2 тыс. случаев коррупционных правонарушений.

Ранее пресс-служба подмосковного отделения «Единой России» сообщила о досрочном освобождении Екатерины Аратовой с должности руководителя фракции. Решение было принято президиумом регионального политсовета из-за распространения в соцсетях видеозаписи, где депутат грубо высказывалась о благоустройстве Чернореченского леса. Решение было единогласным.

Татарстан
депутаты
увольнения
доверие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Душил пакетами: дети попали в кружок к подражателю страшного маньяка
В ГД ответили, как новый закон облегчит Банку РФ проверку кредитных историй
В России проиндексируют страховые пенсии
Захарова раскрыла правду о «соглашениях» России и США по Украине
Командиры ВСУ не предупредили бойцов об одной детали в Красноармейске
Человек из стали: как 93-летний штангист победил на Кубке России
Названа неочевидная причина приостановки публикаций НАБУ по делу Миндича
В Крыму рассказали, как выросло число агротуристических предприятий
Россиянка сняла на видео бегающих по прилавку с выпечкой крыс
НАБУ перестало публиковать материалы дела Миндича
Петербург начали украшать к Новому году
Эрдоган и Зеленский начали переговоры по Украине
Стало известно, почему россияне не любят отдыхать на Кюрасао
Следователи показали фото машины ГАИ, которую поджег подросток
В ГД раскрыли, сколько у РФ осталось времени на предотвращение войны с НАТО
Биопринтеры и ИИ-двойники: нейросеть предсказала, что нас ждет в 2026 году
Экс-премьер Молдавии пришел к неутешительному выводу о вступлении в ЕС
На Марсе обнаружили камень из другой части Солнечной системы
Многодетная мать столкнулась с шестым по счету кесаревым сечением
В Свердловской области загорелся поезд с мазутом
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.