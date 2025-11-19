В Татарстане из-за утраты доверия уволили 13 депутатов

В Татарстане в текущем году 13 депутатов и государственных служащих были отстранены от должностей из-за утраты доверия, сообщил замначальника управления раиса республики по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов. Уволенные лица были внесены в общероссийский реестр утрат доверия, передает «Татар-информ». Всего в нем числятся 40 человек.

Гаязов отметил, что включение в этот список значительно сказывается на профессиональной перспективе и трудоустройстве, а также может лишить части привилегий при выходе на пенсию. Шесть депутатов из Лаишевского, Черемшанского, Тукаевского, Нижнекамского, Алексеевского и Кайбицкого районов Республики Татарстан были уволены в этом году после проверки, проведенной управлением Раиса РТ. Причиной увольнения стали предоставление заведомо ложных сведений о доходах, наличие неразрешенных конфликтов интересов и владение иностранными финансовыми инструментами.

За первые девять месяцев 2025 года в республике было проведено 116 проверок данных о доходах граждан, включая мониторинг их расходов. В результате к ответственности были привлечены 83 человека. По словам Гаязова, ежегодно в Татарстане фиксируется от 1 до 1,2 тыс. случаев коррупционных правонарушений.

Ранее пресс-служба подмосковного отделения «Единой России» сообщила о досрочном освобождении Екатерины Аратовой с должности руководителя фракции. Решение было принято президиумом регионального политсовета из-за распространения в соцсетях видеозаписи, где депутат грубо высказывалась о благоустройстве Чернореченского леса. Решение было единогласным.