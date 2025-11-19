Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 17:18

Проверка нового самолета Ил-114-300 будет завершена уже в этом году

Директор ПАО «Ил» сообщил, что разработка Ил-114-300 идет по графику

Ил-114-300 Ил-114-300 Фото: Ростех
Испытания российского пассажирского самолета Ил-114-300 идут в строгом соответствии с графиком, сообщил управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман на выставке Dubai Airshow 2025. Основные проверки воздушного судна будут завершены к концу 2025 года, передает ТАСС.

В следующем, 2026 году, работа продолжится над расширением ожидаемых условий эксплуатации самолета. В частности, на январь запланированы испытания в условиях высоких широт, естественного обледенения, высокогорья, а также на минимальную температуру базирования.

Испытания будут проводится в Якутске, в самое холодное время года, — добавил Бренерман.

Он подчеркнул, что все необходимые проверки и сертификационные процедуры завершатся до начала передачи судов эксплуатанту. Первые поставки самолетов Ил-114-300 заказчикам запланированы на август 2026 года.

Ранее Ростех сообщил, что тестирует модернизированную версию тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» на базе танка Т-80. На данной модификации введен ряд улучшений, которые обеспечивают большую дальность, точность и автоматизацию процессов. В преддверии Дня войск РХБЗ военным также передали очередную партию огнеметных систем на базе танков Т-72.

