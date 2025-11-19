Стало известно, сколько систем Skyranger 35 Германия может поставить ВСУ Полковник Баранец: Германия может поставить ВСУ не более 10 систем Skyranger 35

Германия может поставить Вооруженным силам Украины не более 10 самоходных зенитных комплексов Skyranger 35, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец. По его мнению, это обусловлено недостатком военнослужащих, способных эффективно отрабатывать стрельбу с использованием данной установки.

Если у немцев есть запасы, то, я думаю, что в первой партии [для ВСУ] может быть не более 10 Skyranger 35. Это сопряжено с тем, что должны или украинцы приехать изучать, стрелять на полигоне, или, наоборот, немецкие специалисты должны поехать на Украину. Но немцы боятся, потому что в гробах не хотят возвращать своих военнослужащих. Потому, на мой взгляд, ВСУ готовились на стрельбище под эту систему, — высказался Баранец.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что российские системы вооружения способны нивелировать преимущества Skyranger 35, которые Германия планирует передать Украине. Однако, по его мнению, ВС РФ не должны недооценивать возможности зарубежной техники.