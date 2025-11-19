Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 14:58

«Оценивать надо серьезно»: военэксперт о поставке Skyranger 35 для ВСУ

Военэксперт Коротченко: возможности РФ сведут на нет преимущества Skyranger 35

ПВО Skyranger ПВО Skyranger Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press
Возможности российского вооружения нейтрализуют преимущества самоходных зенитных установок Skyranger 35, которые Германия намеревается передать Украине, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко. Однако, по его словам, ВС РФ не стоит недооценивать потенциал зарубежной техники.

Любая техника, которую западные страны, включая Германию, передают Украине, — это эффективное средство ведения вооруженной борьбы, поэтому оценивать возможности противника надо серьезно. Рассчитываем, что возможности российских беспилотников ударного класса, а также барражирующих боеприпасов, грамотное использование тактики поражения противника в конечном итоге сведут на нет те преимущества, которые ВСУ получат после поставки Skyranger 35, — высказался Коротченко.

Он подчеркнул, что Skyranger 35 значительно усилит возможности ВСУ в противовоздушной обороне. По его словам, ВС РФ столкнутся с новыми задачами по уничтожению противника, учитывая появление современных систем ПВО, которые Украина получит от западных стран.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует отправить на Украину дополнительные системы ПВО Skyranger 35. По информации пресс-службы предприятия, финансирование поставок обеспечит одна из стран Евросоюза за счет средств, полученных от замороженных активов России.

ВСУ
Украина
СВО
вооружение
ВС РФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
