19 ноября 2025 в 16:28

Раскрыто, какой объем жилья ввели в эксплуатацию в Подмосковье в 2025 году

Хуснуллин: в Подмосковье в 2025 году ввели свыше 10 млн квадратных метров жилья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Московской области с начала 2025 года ввели в эксплуатацию свыше 10 млн квадратных метров жилья, пишет 360.ru со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина. Об этом ему доложил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Команда Подмосковья держит высокую планку. Обсудили ключевые направления, в первую очередь — ввод жилья и развитие дорог, — подчеркнул Хуснуллин.

Он уточнил, что показатель введенного в эксплуатацию жилья в 2025 году на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хуснуллин добавил, что, помимо этого, в регионе реализуют сразу несколько ключевых дорожных проектов. Среди них он выделил реконструкцию участка трассы М-1 «Беларусь».

Ранее Воробьев заявил, что движение по участку трассы М-9 «Балтия» от Волоколамска до границы с Тверской областью запустят до конца 2025 года. Он объяснил, что дополнительные полосы позволят жителям быстрее перемещаться между регионами.

