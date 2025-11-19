Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Подмосковье муж выгнал голую и беременную чернокожую жену на улицу

В подмосковном поселке городского типа Дрожжино заметили чернокожую беременную женщину, которая находилась на улице в одних трусах. Фотографии опубликовали местные жители в Telegram-канале «Дрожжино / ЖК Бутово Парк 2 / новости».

Рядом с женщиной находился чернокожий мужчина, который в отличие от нее был одет по погоде. Местные жители уточняют, что обнаженная девушка плакала. Утверждалось, что мужчина выгнал свою беременную супругу из дома.

Ранее в Первоуральске Свердловской области 52-летний мужчина взял в заложники 47-летнюю сожительницу. Он угрожал подорвать гранату, но при этом не выдвигал каких-либо требований к прибывшим силовикам. Дом, в котором забаррикадировался мужчина, обесточили, а дороги в окрестностях перекрыли. Вскоре квартиру штурмовали и мужчина был задержан. Никаких боеприпасов при нем найдено не было. Уголовное дело против дебошира завели по статье о незаконном лишении свободы.

