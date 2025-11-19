В Подмосковье муж выгнал голую и беременную чернокожую жену на улицу

В подмосковном поселке городского типа Дрожжино заметили чернокожую беременную женщину, которая находилась на улице в одних трусах. Фотографии опубликовали местные жители в Telegram-канале «Дрожжино / ЖК Бутово Парк 2 / новости».

Рядом с женщиной находился чернокожий мужчина, который в отличие от нее был одет по погоде. Местные жители уточняют, что обнаженная девушка плакала. Утверждалось, что мужчина выгнал свою беременную супругу из дома.

