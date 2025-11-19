Рюкзак против дрона и щедрый подарок от ВСУ: новости СВО на вечер 19 ноября

Российский боец спас сослуживцев при помощи армейского рюкзака, в Купянске обнаружили два склада боеприпасов ВСУ, российские войска планомерно движутся к Гуляйполю. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

ВС РФ добились тактического успеха на Сумском направлении

По данным Telegram-канала «Два майора», активные позиционные бои продолжаются в приграничных районах на Сумском направлении. Боевые действия ведутся с участием российской группировки войск «Север». Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

По данным авторов, основная активность наблюдается на территории, прилегающей к границе Курской и Сумской областей. Именно там подразделения задействованы в сложных боевых столкновениях с противником.

Как пишет источник, на Сумском направлении российским штурмовым группам удалось добиться тактического успеха. Они продвинулись вглубь территории на трех отдельных участках, используя в качестве укрытия лесные полосы.

Кроме того, были сорваны попытки украинских боевых групп выдвинуться в районах Алексеевки и Варачино. Артиллерия также наносила удары по позициям ВСУ в окрестностях населенных пунктов Рыжевка и Искрисковщина.

Армейский рюкзак помог спастись двум бойцам ВС России

Российский военнослужащий спас сослуживцев, уничтожив вражеский беспилотник с помощью подручного средства. Об этом рассказал старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным Космик. Инцидент произошел во время нахождения бойцов в окопе, когда туда внезапно влетел дрон-камикадзе.

По словам военного, один из находящихся в укрытии бойцов действовал молниеносно и без раздумий. Он схватил свой армейский рюкзак и метнул его в приближающийся летательный аппарат. Военнослужащие остались живы, так как дрон запутался в рюкзаке.

ВС Украины Фото: Социальные сети

В Купянске нашли склады боеприпасов ВСУ

Военнослужащие группировки «Запад» во время зачистки подвалов в Купянске нашли два крупных склада с вооружением и боеприпасами. По словам командира штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик, инженерные подразделения приступили к разминированию.

Он также рассказал, что армия России наносит огневое поражение противнику в лесных массивах на южной окраине города, пресекает любое движение ВСУ. Что касается склада, то он был найден в городском районе Колонтаевка, добавил Лаврик.

Армия России продвигается к восточным границам Гуляйполя в Запорожской области

ВС России взяли под полный огневой контроль участок трассы Гуляйполе — Малиновка и продвигаются к восточным границам Гуляйполя в Запорожской области. Об этом заявили в силовых структурах РФ. По словам источника, речь идет о продвижении военнослужащих 127-й дивизии группировки войск «Восток».

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что освобождение малых населенных пунктов имеет стратегическую важность для продвижения по всем направлениям в ходе спецоперации. Он пояснил, что если село или поселок находится на развилке дорог, на возвышенности, то он приобретает высокую ценность. Поэтому бои за определенные маленькие территории идут жестче, чем за большие, заключил эксперт.

Дандыкин добавил, что за прошлую неделю российским военным удалось освободить более 10 таких населенных пунктов. По его словам, эти шаги приблизили ВС России к Орехову. Он отметил, что город является последним укрепрайоном по направлению к Запорожью.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска сорвали две атаки ВСУ в районе Благодатовки и Кутьковки

Вооруженные силы России отразили две атаки украинских солдат в районе Благодатовки и Кутьковки. Противник предпринимал попытки прорваться к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ.

По данным Минобороны РФ, за выполнение задачи отвечала группировка войск «Запад». В оборонном ведомстве уточнили, что в сорванных атаках принимали участие украинские бойцы из 125-й и 143-й механизированных бригад ВСУ.

