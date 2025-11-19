Россиянам назвали причины холода в квартире при работающих батареях Специалист по ЖКХ Попов: холод дома может быть из-за проблем с тепловым пунктом

В квартире может быть холодно даже при работающих батареях, если в доме есть проблемы с индивидуальным тепловым пунктом, заявил «Радио 1» эксперт по ЖКХ Петр Попов. Кроме того, недостаточное отопление может быть связано и с незаконными перепланировками в нежилых помещениях на первом этаже, уточнил он.

Завоздушивание системы отопления также чревато холодом в квартире, предупредил Попов. Наконец, эта проблема может появиться просто из-за старых или неочищенных батарей.

Эксперт добавил, что добиться перерасчета за некачественное отопление вполне реально. Он призвал не мириться с холодом, а отстаивать свое право на тепло и комфорт дома.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что перерасчет за отопление в квартире можно получить, если температура в жилом помещении опускается ниже +18 °C. По его словам, такое право предусмотрено действующим законодательством.