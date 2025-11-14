Россиянам ответили, когда можно получить перерасчет за отопление в квартире Эксперт ЖКХ Бондарь: перерасчет за отопление положен при температуре ниже +18 °C

Перерасчет за отопление в квартире можно получить, если температура в жилом помещении опускается ниже +18 °C, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, такое право предусмотрено действующим законодательством.

Существуют четкие температурные нормы. В жилых комнатах температура не должна быть ниже +18 °C, а если комната угловая, то не менее +20 °C. Это закреплено в СанПиН. Данные цифры — не пожелание, а обязательный для соблюдения стандарт. Если у вас холоднее, это уже можно считать нарушением. За период, когда температура в квартире была ниже нормы, вы вправе требовать перерасчета платы за отопление. Главное — действовать последовательно, официально фиксировать каждый свой шаг и составить акт о некачественной услуге, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что для решения проблемы сначала следует самостоятельно проверить возможные причины холода в квартире. По словам Бондаря, необходимо осмотреть радиаторы отопления на предмет неравномерного прогрева, а также оценить работу системы вентиляции. Эксперт добавил, что если самостоятельные усилия не принесли результата, следующий шаг — официальное обращение в управляющую организацию.

Прежде чем обращаться в инстанции на холод в квартире, попробуйте самостоятельно определить возможную причину. Осмотрите радиаторы отопления: если они прогреваются неравномерно, например, холодные сверху, вероятно, в системе скопился воздух. Также стоит проверить, нет ли сквозняков от окон или входной двери. Иногда причиной утечки тепла может быть и неправильно работающая вентиляция. Если вы убедились, что в квартире действительно прохладно, зафиксируйте температуру обычным термометром. Следующий шаг — письменное обращение в УК или ТСЖ, — пояснил Бондарь.

Он подчеркнул, что за поддержание нормативной температуры в квартирах отвечает управляющая компания. По словам эксперта, если УК не реагирует на обращения и бездействует, можно направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию или в Роспотребнадзор.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что с 6 ноября в России вступили в силу новые штрафы для организаций и должностных лиц, отвечающих за подготовку к отопительному сезону. Закон направлен на усиление ответственности управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и муниципальных властей.