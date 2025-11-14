Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 05:00

Россиянам ответили, когда можно получить перерасчет за отопление в квартире

Эксперт ЖКХ Бондарь: перерасчет за отопление положен при температуре ниже +18 °C

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Перерасчет за отопление в квартире можно получить, если температура в жилом помещении опускается ниже +18 °C, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, такое право предусмотрено действующим законодательством.

Существуют четкие температурные нормы. В жилых комнатах температура не должна быть ниже +18 °C, а если комната угловая, то не менее +20 °C. Это закреплено в СанПиН. Данные цифры — не пожелание, а обязательный для соблюдения стандарт. Если у вас холоднее, это уже можно считать нарушением. За период, когда температура в квартире была ниже нормы, вы вправе требовать перерасчета платы за отопление. Главное — действовать последовательно, официально фиксировать каждый свой шаг и составить акт о некачественной услуге, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что для решения проблемы сначала следует самостоятельно проверить возможные причины холода в квартире. По словам Бондаря, необходимо осмотреть радиаторы отопления на предмет неравномерного прогрева, а также оценить работу системы вентиляции. Эксперт добавил, что если самостоятельные усилия не принесли результата, следующий шаг — официальное обращение в управляющую организацию.

Прежде чем обращаться в инстанции на холод в квартире, попробуйте самостоятельно определить возможную причину. Осмотрите радиаторы отопления: если они прогреваются неравномерно, например, холодные сверху, вероятно, в системе скопился воздух. Также стоит проверить, нет ли сквозняков от окон или входной двери. Иногда причиной утечки тепла может быть и неправильно работающая вентиляция. Если вы убедились, что в квартире действительно прохладно, зафиксируйте температуру обычным термометром. Следующий шаг — письменное обращение в УК или ТСЖ, — пояснил Бондарь.

Он подчеркнул, что за поддержание нормативной температуры в квартирах отвечает управляющая компания. По словам эксперта, если УК не реагирует на обращения и бездействует, можно направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию или в Роспотребнадзор.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что с 6 ноября в России вступили в силу новые штрафы для организаций и должностных лиц, отвечающих за подготовку к отопительному сезону. Закон направлен на усиление ответственности управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и муниципальных властей.

ЖКХ
россияне
советы
ЖКУ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Хабаровска до смерти забил сожительницу ремнем
Врач поставил точку в споре о вреде сна с открытым окном осенью
Укус собаки во сне: предательство или знак любви
Психолог назвала причины внезапно возникающей усталости и отказа от общения
Трамп может потребовать выдать ему Зеленского в случае побега
Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Невероятное сочетание продуктов: слоеный салат «Бандерас» на Новый год
К чему снятся похороны: раскрываем тайны сновидений подробно
Россиянам объяснили, как не остаться без денег при смене работы
Нападающего ЦСКА номинировали на премию ФИФА за самый красивый гол
В Минцифры озвучили сроки старта эксперимента по онлайн-продаже вина
Названа одна из главных проблем мировой медицины
Запуск американской ракеты к Марсу сорвался
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 ноября
Россиянам рассказали, как обычный госзвонок может стать уловкой мошенников
Сборная Франции по футболу разгромила команду Украины
Саперы из КНДР помогают разминировать курские земли
Врач назвал симптомы опасного для взрослых детского заболевания
Американские инвесторы задумались о покупке иностранных активов ЛУКОЙЛа
Россиянам ответили, когда можно получить перерасчет за отопление в квартире
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.