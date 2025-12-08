Раскрыта новая схема обмана жильцов застройщиками

В Казани застройщики начали использовать новую схему обмана жильцов с отоплением, сообщила Telegram-каналу Baza местная жительница Елена. По ее словам, владельцы недвижимости в престижных новостройках сталкиваются с огромными счетами за отопление, пока их квартиры пустуют. Суммы варьируются от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

По данным Baza, Елена владеет квартирой в ЖК бизнес-класса «Счастье в Казани» от застройщика «Эталон». В разговоре с каналом она пояснила, что причина кроется в заранее установленных застройщиком терморегуляторах на батареях, которые изначально настроили на максимальную температуру, не уведомив об этом жильцов.

Елена обнаружила проблему, когда получила счет на 11,4 тыс. рублей за отопление пустующей квартиры. Батареи при этом работали на 30 градусах. Женщина также выяснила, что в терморегуляторах изначально не было батареек, что делало невозможной регулировку температуры без вмешательства жильцов.

Сейчас обманутые собственники готовят коллективную жалобу на действия застройщика. Стоимость недвижимость в этом элитном ЖК начинается от 10 млн рублей.

