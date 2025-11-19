Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 17:05

Россиянам назвали самые популярные зарубежные направления для отдыха зимой

Вице-президент АТА Мкртчян: зимой россияне поедут в Египет, ОАЭ и Таиланд

Шарм-эш-Шейх, Египет Шарм-эш-Шейх, Египет Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Зимой 2025-2026 годов самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха у россиян остаются Египет, ОАЭ, Таиланд и Китай, рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Он добавил, что в этом году в пятерку лидеров вошел Вьетнам.

Пятерка стран — это Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, Китай, Вьетнам. Разве что Вьетнам появился на твердой пятой позиции. В прошлом году его не было. Все остальное, Бали и Мальдивы, Куба, по-прежнему остается, ничего нового, — отметил специалист.

Мкртчян указал, что Египет, ОАЭ, Таиланд, Китай и Вьетнам аккумулирует примерно 80% российского турпотока в дальнее зарубежье зимой. Он добавил, что популярная в другие сезоны Турция не входит в число востребованных зимних направлений у россиян. Самым бюджетным направлением остается Египет — на ближайшее время путевка на двоих взрослых на неделю обойдется в 80 тысяч рублей, в феврале — около 90 тысяч рублей, подчеркнул эксперт.

Ранее журналисты на основе данных ЕМИСС подсчитали, что количество туристических поездок граждан России в Китай достигло максимального показателя за 13 лет, составив 383 тыс. визитов в период с июля по сентябрь. Рост турпотока продемонстрировал увеличение на 13% относительно предыдущего квартала и почти на четверть в годовом сопоставлении. Эксперты связывают это с введением безвизового режима, который начал действовать с 15 сентября текущего года.

туристы
отдых
путевки
зимы
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жалко как»: Сладков сообщил о тяжелой потере среди ветеранов СВО
В ГД ответили, что министр армии США может предложить России на переговорах
Душил пакетами: дети попали в кружок к подражателю страшного маньяка
В ГД ответили, как новый закон облегчит Банку РФ проверку кредитных историй
В России проиндексируют страховые пенсии
Захарова раскрыла правду о «соглашениях» России и США по Украине
Командиры ВСУ не предупредили бойцов об одной детали в Красноармейске
Человек из стали: как 93-летний штангист победил на Кубке России
Названа неочевидная причина приостановки публикаций НАБУ по делу Миндича
В Крыму рассказали, как выросло число агротуристических предприятий
Россиянка сняла на видео бегающих по прилавку с выпечкой крыс
НАБУ перестало публиковать материалы дела Миндича
Петербург начали украшать к Новому году
Эрдоган и Зеленский начали переговоры по Украине
Стало известно, почему россияне не любят отдыхать на Кюрасао
Следователи показали фото машины ГАИ, которую поджег подросток
В ГД раскрыли, сколько у РФ осталось времени на предотвращение войны с НАТО
Биопринтеры и ИИ-двойники: нейросеть предсказала, что нас ждет в 2026 году
Экс-премьер Молдавии пришел к неутешительному выводу о вступлении в ЕС
На Марсе обнаружили камень из другой части Солнечной системы
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.