Россиянам назвали самые популярные зарубежные направления для отдыха зимой

Зимой 2025-2026 годов самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха у россиян остаются Египет, ОАЭ, Таиланд и Китай, рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Он добавил, что в этом году в пятерку лидеров вошел Вьетнам.

Пятерка стран — это Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, Китай, Вьетнам. Разве что Вьетнам появился на твердой пятой позиции. В прошлом году его не было. Все остальное, Бали и Мальдивы, Куба, по-прежнему остается, ничего нового, — отметил специалист.

Мкртчян указал, что Египет, ОАЭ, Таиланд, Китай и Вьетнам аккумулирует примерно 80% российского турпотока в дальнее зарубежье зимой. Он добавил, что популярная в другие сезоны Турция не входит в число востребованных зимних направлений у россиян. Самым бюджетным направлением остается Египет — на ближайшее время путевка на двоих взрослых на неделю обойдется в 80 тысяч рублей, в феврале — около 90 тысяч рублей, подчеркнул эксперт.

Ранее журналисты на основе данных ЕМИСС подсчитали, что количество туристических поездок граждан России в Китай достигло максимального показателя за 13 лет, составив 383 тыс. визитов в период с июля по сентябрь. Рост турпотока продемонстрировал увеличение на 13% относительно предыдущего квартала и почти на четверть в годовом сопоставлении. Эксперты связывают это с введением безвизового режима, который начал действовать с 15 сентября текущего года.