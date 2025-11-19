Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Тело подростка нашли в багажнике известного рэпера

Рэпер D4vd стал подозреваемым в убийстве 15-летней девушки из Лейк-Элсинора

Рэпер D4vd Рэпер D4vd Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press
Рэпер D4vd (Дэвид Энтони Берк) стал подозреваемым в деле об убийстве 15-летней Селесты Ривас Эрнандес, чье тело было найдено в багажнике его Tesla в сентябре, сообщает ABC News. Расследование продолжается, арестов пока не производилось.

Тело подростка было расчленено, следователи предполагают, что к этому могли быть причастны несколько человек. После опознания тела полиция провела обыск в доме D4vd в Лос-Анджелесе. Девушку могли убить за несколько недель до обнаружения.

Источники также утверждают, что рэпер не сотрудничает со следствием, его адвокаты не ответили на запросы СМИ. Расследование ведется судмедэкспертами округа Лос-Анджелес, которые пока не смогли установить причину и точные обстоятельства смерти.

Ранее сообщалось, что суд в Московской области приговорил рэпера Obe 1 Kanobe (настоящее имя — Никита Вартиков) к восьми годам лишения свободы по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков. Музыкант будет отбывать наказание в колонии строгого режима. В срок наказания зачтено время, проведенное исполнителем под стражей с момента его задержания. Защита Obe 1 Kanobe планирует обжаловать приговор.

