Мать жестоким способом расправилась с новорожденным сыном В Петербурге мать утопила своего новорожденного сына в тазу с водой

Женщина утопила своего новорожденного ребенка в тазу с водой в квартире на улице Ушинского в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ. Ее задержали и предъявили официальное обвинение.

Женщина в квартире по улице Ушинского в Санкт-Петербурге, поместила своего новорожденного сына в таз, наполненный водой и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате действий фигурантки мальчик скончался, — сказано в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия. Они назначили необходимые экспертизы и приступили к установлению всех обстоятельств случившегося. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Ранее блогер Анна Сапарина заявила, что видео, на котором она заворачивает сына в вакуумный пакет и откачивает воздух, было просто игрой. Она подчеркнула, что ее семья является «адекватной и показательной». По ее словам, критики преувеличили степень опасности ситуации, чтобы дискредитировать ее в социальных сетях.

До этого в Альметьевске новорожденного младенца нашли в подъезде жилого дома на улице Ленина. Ребенка обнаружили соседи, которые сразу же вызвали скорую помощь и полицию. Сейчас младенец находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничто не угрожает.