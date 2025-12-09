ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 12:48

Мать жестоким способом расправилась с новорожденным сыном

В Петербурге мать утопила своего новорожденного сына в тазу с водой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Женщина утопила своего новорожденного ребенка в тазу с водой в квартире на улице Ушинского в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ. Ее задержали и предъявили официальное обвинение.

Женщина в квартире по улице Ушинского в Санкт-Петербурге, поместила своего новорожденного сына в таз, наполненный водой и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате действий фигурантки мальчик скончался, — сказано в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия. Они назначили необходимые экспертизы и приступили к установлению всех обстоятельств случившегося. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Ранее блогер Анна Сапарина заявила, что видео, на котором она заворачивает сына в вакуумный пакет и откачивает воздух, было просто игрой. Она подчеркнула, что ее семья является «адекватной и показательной». По ее словам, критики преувеличили степень опасности ситуации, чтобы дискредитировать ее в социальных сетях.

До этого в Альметьевске новорожденного младенца нашли в подъезде жилого дома на улице Ленина. Ребенка обнаружили соседи, которые сразу же вызвали скорую помощь и полицию. Сейчас младенец находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Cанкт-Петербург
убийства
СК РФ
матери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия подтвердила приверженность позиции по санкциям против России
Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России
В Госдуме обозначили главное событие в российском спорте за 2025 год
«Прилетела месть»: названы возможные версии пропажи модели из Краснодара
Лукашенко отметил поддержку со стороны Москвы по размещению ядерного оружия
Силуанов указал на предел бюджетного стимула
Власти России могут закрепить кресты на гербе России
Многодетным семьям сообщили приятную новость о льготах
В Кремле назвали темы для обсуждения на заседании президентского совета СПЧ
Песков представил неожиданную статистику обращений на прямую линию Путина
Министерство обороны РФ подтвердило крушение самолета в Ивановской области
Лукашенко заявил о проблемах на белорусско-украинской границе
Рой БПЛА, разрушенный дом и раненые: как ВСУ атакуют Россию 9 декабря
«Установка такая»: политолог о плане Зеленского затянуть мирные переговоры
В Госдуме предложили освободить семьи военных от выплат за детские сады
Гастроэнтеролог предупредила о смертельной опасности проглоченной жвачки
В Госдуме предложили повысить МРОТ
В Кремле ответили Мерцу на слова о «подготовке» Россией нападения на НАТО
Песков рассказал, какие обращения дети направляют на прямую линию с Путиным
Пономарев раскрыл, нужно ли Талалаеву переходить в топ-клуб
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.