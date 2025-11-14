Суд вынес приговор по уголовному делу создавшего наркоплантацию рэпера

Суд в Московской области приговорил рэпера Obe 1 Kanobe (настоящее имя — Никита Вартиков) к восьми годам лишения свободы по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, передает ТАСС. Отмечается, что музыкант будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Приговорить Вартикова Никиту Юрьевича к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — зачитал приговор судья.

При этом в срок наказания было зачтено время, проведенное исполнителем под стражей с момента его задержания. Кроме того, суд постановил уничтожить марихуану, изъятую в квартире музыканта, а принадлежащий ему мобильный телефон взыскать в доход государства. Защита Obe 1 Kanobe планирует обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали рэпера в марте 2025 года. По данным следствия, он оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в Подмосковье. Вартиков признал вину только в незаконной культивации и незаконном хранении, но не в покушении на сбыт.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.