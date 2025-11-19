Минфин США нашел повод для новых санкций против России Минфин США ввел санкции против России под предлогом борьбы с киберпреступностью

Министерство финансов США ввело санкции против России под предлогом борьбы с киберпреступлениями, передает ТАСС. Ограничения коснулись пяти физических и семи юридических лиц.

В сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США говорится, что в санкционные списки попали граждане РФ Александр Волосовик, Илья Закиров, Кирилл Затолокин, Максим Макаров и Юлия Панкова. Также под рестрикциями оказались семь связанных с ними компаний, которые базируются в России, Великобритании, Сербии и Узбекистане.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала последствия введения санкций США против сотрудничающих с Москвой стран. По словам парламентария, это вызовет раздражение у лидеров этих государств.

При этом 18 ноября сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что Конгресс США начал работать над новым пакетом санкций против России. Политик анонсировал жесткие меры против стран, которые сотрудничают с РФ. Происходит это на фоне шатдауна — временного прекращения работы американского правительства.