21 ноября 2025 в 09:23

Россиянам рассказали, какие три налога нужно оплатить до 1 декабря

Юрист Голощапов: физлица должны оплатить три основных налога до 1 декабря

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Физическим лицам необходимо до 1 декабря оплатить три основных налога за прошлый год — имущественный, земельный и транспортный, сообщил генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов агентству «Прайм». Эксперт разъяснил порядок определения сумм платежей и последствия их несвоевременного перечисления.

При просрочке выплаты на сумму долга начинают начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день задержки, отметил эксперт. За сокрытие имущества или занижение его стоимости предусмотрен дополнительный штраф от 20% до 40% от налоговой суммы.

Ранее в Федеральной налоговой службе объяснили, что налогоплательщики в РФ обладают правом оспаривания начислений, однако отдельные виды платежей не подлежат обжалованию. К ним относятся налоговые обязательства, самостоятельно исчисленные гражданами, включая налог на профессиональный доход, платежи от предпринимательской деятельности и НДФЛ, задекларированный в форме 3-НДФЛ. Также не подлежат пересмотру выплаты, по которым уже принято вступившее в законную силу судебное решение о взыскании.

Россия
налоги
физлица
имущество
транспорт
