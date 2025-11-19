Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 14:12

Новосибирца с переломами спасли из двухметровой ямы в гараже

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Новосибирске специалисты экипажа «Вега-1» спасли 39-летнего мужчину, который оступился и упал в двухметровую яму в гараже, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на МАСС города. В результате падения пострадавший получил сложные переломы бедренной кости.

Происшествие случилось на улице Ельцовская. Прибывшие на место спасатели эвакуировали мужчину из ямы с помощью жесткого щита и подготовили его к последующей транспортировке. Мужчине оказали первую медицинскую помощь. После этого его госпитализировали.

Ранее девушка спасла маленькую девочку из Матисова канала в Санкт-Петербурге. Причина падения ребенка в воду пока не установлена. Предположительно, девочка поскользнулась, когда погналась за собакой.

происшествия
спасения
Новосибирск
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рада отправила в отставку министра энергетики Украины
Огненные ураганы и мороз до -15? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
В Госдуме ответили, к чему может привести конфликт Каллас и фон дер Ляйен
В Подмосковье муж выгнал голую и беременную чернокожую жену на улицу
Проверяла вилкой, жив ли: мать вернулась из психбольницы и задушила сына
В Крыму осудили агента украинской разведки
Паразитолог рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты из магазинов
Аферисты забрали у россиянок золото и деньги на 85 млн рублей
Украина гниет заживо из-за коррупции: подробности, что это значит для РФ
Взрыв уничтожил частный дом под Белгородом
Кириенко поблагодарил религиозные организации за помощь бойцам СВО
В США раскрыли, когда могут принять рамочное соглашение по Украине
Эрдоган раскрыл детали расследования крушения турецкого военного самолета
Военный эксперт объяснил, в чем опасность воздушных шаров ВСУ
Что такое клиренс у автомобиля и почему его опасно менять самостоятельно
«Оценивать надо серьезно»: военэксперт о поставке Skyranger 35 для ВСУ
В Венгрии раскрыли, как США хотят склонить Зеленского к переговорам
Патриарх Кирилл раскрыл, что нужно для искоренения нацизма в мире
Политолог ответил, чем обернется для Украины визит министра армии США
Диетолог назвала способ борьбы с неконтролируемым голодом
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.