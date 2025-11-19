Новосибирца с переломами спасли из двухметровой ямы в гараже

В Новосибирске специалисты экипажа «Вега-1» спасли 39-летнего мужчину, который оступился и упал в двухметровую яму в гараже, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на МАСС города. В результате падения пострадавший получил сложные переломы бедренной кости.

Происшествие случилось на улице Ельцовская. Прибывшие на место спасатели эвакуировали мужчину из ямы с помощью жесткого щита и подготовили его к последующей транспортировке. Мужчине оказали первую медицинскую помощь. После этого его госпитализировали.

