Министр обороны Великобритании обратился с посланием к Путину Глава МО Великобритании Хили обратился с посланием к РФ из-за корабля «Янтарь»

Министр обороны Великобритании Джон Хили обратился с посланием к России по поводу разведывательного судна «Янтарь». Он заявил, что российский корабль, находившийся к северу от Шотландии, направил лазеры на экипаж самолетов-разведчиков, наблюдавших за его маневрами.

Мое послание России и Путину таково: мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете, — заявил министр.

Ранее Хили уже говорил, что судно «Янтарь» является «шпионским кораблем», который, по его утверждению, применяется для сбора разведданных и изучения ключевой британской подводной инфраструктуры. Российское посольство в Лондоне ответило, что подобные обвинения придуманы Великобританией лишь для оправдания усиления сил НАТО в Балтийском и Северном морях.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения Польши, которая заявляет о российском следе в диверсии на ведущей на Украину железной дороге, голословны и безосновательны. Представитель Кремля указал на то, что Варшава стремится любую свою проблему связать с Москвой.