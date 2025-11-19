Бородина порассуждала о беременности после 40 лет Бородина заявила, что после 40 лет больше возможностей уделять время младенцу

Рожать после 40 лет можно, если это не угрожает здоровью матери и ребенка, заявила российская телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале. По ее словам, одним из главных преимуществ рождения ребенка во взрослом возрасте — это возможность более осознанно подходить к его воспитанию.

Самое главное в материнстве после 40, на мой взгляд, так это возможность нормально уделять время воспитанию ребенка. Если раньше я сильно ощущала нехватку своего внимания Марусе и Тее (дочери Бородиной. — NEWS.ru) из-за высокой занятости, то сейчас я понимаю, что нет уже того чувства вины, тревоги и гонки за реализацией. Я осознаннее подхожу ко многим вопросам, — написала телеведущая.

