19 ноября 2025 в 16:35

Бородина порассуждала о беременности после 40 лет

Бородина заявила, что после 40 лет больше возможностей уделять время младенцу

Ксения Бородина Ксения Бородина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Рожать после 40 лет можно, если это не угрожает здоровью матери и ребенка, заявила российская телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале. По ее словам, одним из главных преимуществ рождения ребенка во взрослом возрасте — это возможность более осознанно подходить к его воспитанию.

Самое главное в материнстве после 40, на мой взгляд, так это возможность нормально уделять время воспитанию ребенка. Если раньше я сильно ощущала нехватку своего внимания Марусе и Тее (дочери Бородиной. — NEWS.ru) из-за высокой занятости, то сейчас я понимаю, что нет уже того чувства вины, тревоги и гонки за реализацией. Я осознаннее подхожу ко многим вопросам, — написала телеведущая.

Ранее Бородина прокомментировала заявление журналистки Ксении Собчак о своем скором разводе. Ведущая утверждает, что слова коллеги были сказаны в связи с ее отказом дать интервью. Ведущая назвала высказывание Собчак неосновательным и подчеркнула, что никаких признаков предстоящего развода у нее нет. Бородина еще подчеркнула, что не собирается давать интервью Собчак в будущем.

