Депутат призвал удалить из Рунета две культовые украинские видеоигры Депутат Иванов призвал удалить из Рунета игры S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки»

Культовые украинские видеоигры S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки» следует удалить из российского сегмента интернета, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, эти продукты пропагандируют упаднические настроения и культивируют насилие среди подрастающего поколения.

Мы не можем оставаться в стороне, когда молодежи, нашим детям, предлагаются игры, которые пропагандируют упаднические настроения, культивируют насилие и безысходность. Речь идет о таких продуктах, как S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки». Наше движение выступает с твердой инициативой о полном удалении этих игр, а в будущем и всех подобных из российского сегмента интернета. Необходимо пресечь распространение этого цифрового яда, который калечит души подрастающего поколения, — высказался Иванов.

Он отметил, что под видом развлечения в данных играх происходит систематическое разрушение традиционных духовных ценностей. По мнению депутата, виртуальные миры этих проектов целенаправленно искажают исторические факты и насаждают идеологические установки, противоречащие российскому менталитету.

Мы видим, как под видом развлечения в играх S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки» происходит систематическое разрушение традиционных духовных ценностей. Эти виртуальные миры построены на искажении нашей истории и внедрении в сознание игроков чуждых нам идеалов. Мы должны оградить граждан, особенно молодежь, от тлетворного влияния продуктов, несущих идеологический разлад и духовную пустоту, — подытожил Иванов.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин посоветовал россиянам отказаться от продукции, которая связана с украинской компанией GSC Game World, выпускающей видеоигры «Казаки» и S.T.A.L.K.E.R. Так парламентарий отреагировал на новость о том, что Генпрокуратура признала нежелательной ее деятельность на территории РФ.