Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 16:26

Депутат призвал удалить из Рунета две культовые украинские видеоигры

Депутат Иванов призвал удалить из Рунета игры S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Культовые украинские видеоигры S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки» следует удалить из российского сегмента интернета, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, эти продукты пропагандируют упаднические настроения и культивируют насилие среди подрастающего поколения.

Мы не можем оставаться в стороне, когда молодежи, нашим детям, предлагаются игры, которые пропагандируют упаднические настроения, культивируют насилие и безысходность. Речь идет о таких продуктах, как S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки». Наше движение выступает с твердой инициативой о полном удалении этих игр, а в будущем и всех подобных из российского сегмента интернета. Необходимо пресечь распространение этого цифрового яда, который калечит души подрастающего поколения, — высказался Иванов.

Он отметил, что под видом развлечения в данных играх происходит систематическое разрушение традиционных духовных ценностей. По мнению депутата, виртуальные миры этих проектов целенаправленно искажают исторические факты и насаждают идеологические установки, противоречащие российскому менталитету.

Мы видим, как под видом развлечения в играх S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки» происходит систематическое разрушение традиционных духовных ценностей. Эти виртуальные миры построены на искажении нашей истории и внедрении в сознание игроков чуждых нам идеалов. Мы должны оградить граждан, особенно молодежь, от тлетворного влияния продуктов, несущих идеологический разлад и духовную пустоту, — подытожил Иванов.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин посоветовал россиянам отказаться от продукции, которая связана с украинской компанией GSC Game World, выпускающей видеоигры «Казаки» и S.T.A.L.K.E.R. Так парламентарий отреагировал на новость о том, что Генпрокуратура признала нежелательной ее деятельность на территории РФ.

инициативы
игры
Россия
молодежь
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело подростка нашли в багажнике Tesla рэпера D4vd
Отдала награду Путина и шьет спальники для украинцев: как живет Агалакова
Минфин США нашел повод для новых санкций против России
Рюкзак против дрона и щедрый подарок от ВСУ: новости СВО на вечер 19 ноября
Врач посоветовала следить за уровнем витамина D
Участникам СВО продлят сроки аренды земельных участков
Куратор Музея Холокоста назвал долг компаний, поддержавших Гитлера
Бастрыкин «взял на карандаш» оставившего на улице сотню семей бизнесмена
Издевающимся над ребенком родителям «светит» срок
Международная конференция CITES CoP20 пройдет в Узбекистане
Обезглавили родных детей: родителям-убийцам грозит пожизненное
В Петербурге автомобили уходят под воду из-за прорыва трубы
Россиянину грозит пожизненное заключение за госизмену
Цивилева поразила публику платьем с погонами
Глава Роскосмоса раскрыл, как в 2026 году будут отбирать космонавтов
Депутаты Рады потребовали отчет от премьер-министра из-за дела Миндича
Врач предостерег россиян от употребления острой еды
«Дай хоть швабру»: полковник раскрыл изъяны немецких Skyranger 35 для ВСУ
В Госдуме ответили, запретят ли YouTube в России
Министр обороны Великобритании обратился с посланием к Путину
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.