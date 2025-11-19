Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 10:25

Адвокат рассказал, чем грозит россиянам игра в S.T.A.L.K.E.R

Адвокат Шелупахин: игрокам S.T.A.L.K.E.R может грозить уголовная ответственность

Игра S.T.A.L.K.E.R Игра S.T.A.L.K.E.R Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пользователям продукции украинской компании GSC Game World (признана в РФ нежелательной организацией) может грозить административная или уголовная ответственность после признания ее деятельности нежелательной в России, сообщил ТАСС адвокат Владимир Шелупахин. Организация является разработчиком игр «Казаки» и S.T.A.L.K.E.R.

За пользование продукции этой компании возможны составления административных протоколов по ст. 20.33 КоАП РФ или даже возбуждения уголовных дел по статье 284.1 УК РФ, — сказал адвокат.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность GSC Game World. По данным ведомства, разработчик финансирует Вооруженные силы Украины и создает русофобский контент. В 2022 году компания перевела фонду помощи военнослужащим Украины около $17 млн (1,3 млрд рублей).

Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что маркетплейсы в самое ближайшее время могут снять с продажи не только все видеоигры производства данной компании, но и любую сопутствующую атрибутику. Во избежание проблем парламентарий посоветовал от них избавиться.

