Ракеты США над Воронежем, С-400, поп-вербовщик: ВСУ атакуют РФ 19 ноября

В ночь на 19 ноября российские силы ПВО перехватили 65 украинских дронов. Противник ударил ракетами ATACMS по Воронежской области. В Краснодарском крае задержали священника по подозрению в вербовке граждан в «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Подробности о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию 19 ноября, — в материале NEWS.ru.

Над какими российскими регионами сбили беспилотники ВСУ

В ночь на 19 ноября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 65 дронов противника.

По данным ведомства, 16 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, по 14 дронов — над Воронежской областью и Краснодарским краем, 11 — над Белгородчиной, девять — над акваторией Азовского моря и один — на Брянской областью.

В Северском районе Кубани обломки упавшего беспилотника повредили частный жилой дом, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Фрагменты дрона рухнули в поселке городского типа Ильский.

«Пострадавших нет. Повреждены кровля, потолок и остекление дома», — рассказали в штабе.

В Минобороны РФ сообщили, что 19 ноября с 06:00 до 09:00 ПВО сбила еще 11 беспилотников ВСУ. Восемь БПЛА уничтожили в Рязанской области и три — в Тамбовской.

Стали известны подробности атаки ATACMS на Воронежскую область

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала снимки обломков американских ракет, запущенных Вооруженными силами Украины по Воронежской области.

Накануне противник попытался ударить по Воронежу четырьмя ATACMS. По данным Минобороны, российские военные сбили все выпущенные по городу ракеты с помощью ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь». Кроме того, расчет опертативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил две пусковые установки, запустившие снаряды по региону.

Обломки ракеты ATACMS Фото: МО РФ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что применение ВСУ ракет ATACMS для нанесения ударов по России мог санкционировать президент США Дональд Трамп. В беседе с NEWS.ru он заявил, что первостепенной задачей является обеспечение безопасности людей.

«Думаю, что у ВСУ по-прежнему мало ATACMS, иначе они бы чаще их использовали. Тем не неее они попытались атаковать Воронежскую область. Это значит, что Трамп мог разрешить им наносить удары вглубь России. Я не исключаю такого сценария. Несмотря на то, что Воронеж — это приграничная территория, безопасность — первостепенная задача», — сказал Колесник.

За что ФСБ задержала краснодарского священника

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали священника по подозрению в вербовке граждан в «Русский добровольческий корпус». Как пишут СМИ со ссылкой на силовые структуры, его изгнали из Новороссийской епархии Русской православной церкви более 10 лет назад.

По информации следствия, священник Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери с конца 2023 года установил контакты с террористами.

«По заданиям террористических организаций он проводил вербовку жителей Краснодарского края в целях ведения разведывательно-подрывной деятельности на территории края», — отмечается в сообщении.

После начала специальной военной операции священник занял прокиевскую позицию и вел пропагандистскую работу среди казаков, а также прихожан. В ходе обысков по месту его жительства были обнаружены доказательства противоправной деятельности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следователи установили связь задержанного с представителями РДК. Было озбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ об участии в террористической организации.

