Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 ноября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 ноября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 19 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 19 ноября

Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Днепр» нанес мощный удар по позициям ВСУ в районе Малой Токмачки в Запорожской области.

«В Запорожской области расчет 220-мм реактивной системы залпового огня „Ураган“ гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск „Днепр“ нанес мощный удар по позициям ВСУ, обеспечив поддержку продвижения российских штурмовых групп в районе населенного пункта Малая Токмачка. Благодаря оперативным данным, полученным средствами российской воздушной разведки, в результате массированного огневого поражения было уничтожено до 20 боевиков киевского режима», — сообщили в Минобороны РФ.

Также стало известно, что режим чрезвычайной ситуации введен на территории Донецкой Народной Республики в связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры, повлекшей разрушения на двух тепловых электростанциях, говорится в указе главы республики.

«Признать обстановку, сложившуюся на территории Донецкой Народной Республики с 18 ноября 2025 г. в результате массированной атаки беспилотными летательными аппаратами филиалов акционерного общества „Инфраструктурные проекты“ — „Зуевская тепловая электрическая станция“ и „Старобешевская тепловая электрическая станция“, повлекшую разрушения энергогенерирующих установок, чрезвычайной ситуацией», — говорится в документе.

Согласно документу, на территории республики установлен региональный уровень реагирования на ЧС. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации регионального характера определен председатель правительства ДНР. Режим «чрезвычайная ситуация» активирован для органов управления и подразделений территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС ДНР, а также для руководящих структур муниципальных образований республики.

Руководителям муниципальных образований предложено регулярно отслеживать ситуацию, сформировать комиссии для выяснения фактов, связанных с нарушением условий жизни граждан, и подготовить необходимые документы для оказания финансовой и материальной помощи пострадавшим.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В течение ночи с 17 на 18 ноября над РФ был ликвидирован 31 украинский дрон, добавили в Минобороны. Атакам подверглись восемь регионов страны.

В министерстве отметили, что наибольшее количество БПЛА сбили над Воронежской и Тамбовской областями. В этих регионах перехватили и уничтожили по 10 беспилотников. Над Ростовской и Ярославской областями ликвидировали по три летательных аппарата, а над Смоленщиной — два. Над Брянской, Курской и Орловской областями сбили по одному БПЛА противника.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом были ликвидированы 11 дронов.

«По предварительным данным, в одном из районов обломки БПЛА повредили остекление торгового центра», — сообщил он.

Глава Смоленской области Василий Анохин заявил, что над регионом были уничтожены пять дронов. По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.

ВСУ совершили беспрецедентную атаку на энергосистему Донецкой Народной Республики, заявил глава региона Денис Пушилин. По его словам, действия украинских солдат привели к обесточиванию многих населенных пунктов.

«Повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции. Профильные ведомства работают в экстренном режиме», — заявил Пушилин.

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали двух женщин по подозрению в передаче сведений о российских военнослужащих на Украине. По версии следствия, противник мог использовать полученную информацию для нанесения ударов по личному составу и технике.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Херсонской области пресечена противоправная деятельность двух жительниц региона, имеющих гражданство России и Украины, 1978 и 1981 г. р., подозреваемых в шпионаже в интересах украинских спецслужб», — отметили в ФСБ.

Читайте также:

Атака ВСУ на Воронежскую область: правда ли, что ВСУ применили ATACMS

Атака «Гераней» на Харьков 19 ноября: какие цели поражены, что известно

Зверские приказы и женщины-штурмовики ВСУ: новости СВО на вечер 18 ноября