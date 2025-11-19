Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 07:37

«Лучше, чем пехотинцы»: на Украине хотят мобилизовать новую категорию людей

На Украине предложили мобилизовать мужчин со служебными собаками

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Всех украинцев, имеющих служебных собак, необходимо мобилизовать в ВСУ, заявил экс-командующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», наблюдение должно вестись группой до трех человек с собакой.

Из них нужно делать ячейки по два-три человека с собакой, которые будут вести наблюдение на фронте — собака будет выявлять врага лучше, чем пехотинцы, — отметил он.

До этого стало известно, что число погибших бойцов в украинских подразделениях значительно превышает распространяемые Киевом мифы о минимальных потерях ВСУ. По словам источника, предоставленная НАТО радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и не работает против российских оптоволоконных дронов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что сражающиеся на передовой в рамках СВО бойцы всегда помнят, как и их предшественники в Сталинграде, что за ними стоит вся Россия. К такому выводу он пришел в рамках церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград», прошедшей в Санкт-Петербурге.

