19 ноября 2025 в 08:05

Инфекционист назвал главное отличие гепатита A от других форм болезни

Врач Поцелуев: гепатит А не переходит в хроническую форму

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Главное отличие гепатита A (желтуха) от B и C в том, что он не переходит в хроническую форму, заявил NEWS.ru врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев. По его словам, данный недуг также не провоцирует цирроз печени, однако это не делает заболевание безобидным.

Гепатит А, известный в народе как желтуха или болезнь Боткина, — это острое инфекционное заболевание, поражающее печень. Вопреки распространенному мнению, это не хроническая болезнь, а острое состояние, которое, однако, может серьезно подорвать здоровье. В отличие от своих «коллег» гепатита В и С, гепатит А не переходит в хроническую форму и не приводит к циррозу или раку печени, но это не делает его безобидным, — добавил Поцелуев.

Ранее врач Андрей Осипов заявил, что ежегодная вакцинация против гриппа и пневмококка является эффективным способом защиты от тяжелых форм пневмонии. По его словам, для различных возрастных категорий предусмотрены разные графики проведения этой процедуры. Пройти процедуру можно в поликлинике по месту прикрепления, напомнил врач.

