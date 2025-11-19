Инфекционист назвал главное отличие гепатита A от других форм болезни

Главное отличие гепатита A (желтуха) от B и C в том, что он не переходит в хроническую форму, заявил NEWS.ru врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев. По его словам, данный недуг также не провоцирует цирроз печени, однако это не делает заболевание безобидным.

Гепатит А, известный в народе как желтуха или болезнь Боткина, — это острое инфекционное заболевание, поражающее печень. Вопреки распространенному мнению, это не хроническая болезнь, а острое состояние, которое, однако, может серьезно подорвать здоровье. В отличие от своих «коллег» гепатита В и С, гепатит А не переходит в хроническую форму и не приводит к циррозу или раку печени, но это не делает его безобидным, — добавил Поцелуев.

