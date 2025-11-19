Почти 5 млн россиян получат прибавку к зарплате с 2026 года: кто в их числе

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с нового года приведет к росту зарплат почти у 5 млн россиян. Однако основная часть трудящихся может не ощутить изменений в своем кошельке. NEWS.ru рассказывает, почему работодатели не обязаны индексировать доходы всем сотрудникам пропорционально и в каких случаях все же стоит ждать прибавки.

Как увеличится МРОТ в 2026 году

С 1 января зарплата увеличится почти у 5 млн работников за счет опережающего роста МРОТ. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. По его словам, законодательство предусматривает более динамичное повышение минимального размера оплаты труда по сравнению с ростом прожиточного минимума и инфляции.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона „О минимальном размере оплаты труда“» предусматривает, что с начала 2026 года зарплаты вырастут у 4,6 млн работников. Согласно подсчетам ФНПР, после предыдущего повышения зарплаты выросли у 4,2 млн человек.

На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда в России составляет 22 440 рублей, опережая актуальный прожиточный минимум в 17 733 рубля. При этом комитет Госдумы по труду поддержал законопроект, который с 1 января 2026 года поднимет планку МРОТ до 27 093 рублей.

Предстоящее увеличение минимального размера оплаты труда на 4653 рубля означает рост на 20,7% по сравнению с актуальным значением в 22 440 рублей. Если проанализировать динамику за более длительный период, то за пять лет МРОТ в России вырос в 2,12 раза (с 12 792 рублей в 2021 году), а за десятилетие — в 4,37 раза (с 6204 рублей в 2016 году).

У кого вырастут зарплаты в 2026 году

МРОТ устанавливает порог, ниже которого работодатель не имеет права платить сотруднику зарплату за полную месячную смену. Это обеспечивает базовый уровень дохода работников, в первую очередь бюджетников — учителей, соцработников и врачей. Речь также идет о сотрудниках без опыта и низкоквалифицированных специалистах.

Повышение зарплат в первую очередь затронет сотрудников, работающих на полную ставку, чей текущий доход ниже будущего МРОТ в 27 093 рубля.

По словам экономиста, члена генсовета «Деловой России» Олега Николаева, подавляющее большинство из тех 5 млн работников, которые почувствуют прибавку к зарплате, относится к сфере государственного финансирования.

«Кого может найти себе сегодня частный работодатель, предлагающий чуть больше 20 тыс. рублей на полную ставку, я не представляю. Вакансии такие, конечно, встречаются и сейчас, особенно в сельском хозяйстве, но шансы их заполнить минимальные», — отметил собеседник NEWS.ru.

Как повышение МРОТ отразится на рынке труда

Как пояснил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, рост минимальной зарплаты запускает эффект домино — постепенно начинают расти доходы и на других уровнях рынка труда. Хотя организации, где платят выше МРОТ, не обязаны повторять этот рост, эксперт не сомневается: в борьбе за ценных сотрудников, особенно высокого класса, работодателям придется поднимать зарплаты, чтобы удержать конкурентоспособность.

По мнению Николаева, темпы роста зарплат коммерческого сектора от повышения МРОТ не зависят. «Более того, если сейчас у малого и среднего бизнеса пока еще сохраняются некие опосредованные стимулы платить работникам больше (в пределах полутора МРОТ ставка страховых взносов — 30%, при превышении полутора МРОТ — уже льготная, 15%), то со следующего года этот стимул собираются убрать», — подчеркнул эксперт.

Экономист напомнил, что зарплаты в коммерческом секторе будут по-прежнему зависеть от двух факторов: финансовой устойчивости предприятий и степени дефицита рабочей силы.

По мнению председателя комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егора Диашова, компании не должны повышать зарплаты всем подряд из-за роста МРОТ. Хотя некоторые сотрудники все же получат прибавку — это зависит от финансов компании, ее правил и общей ситуации в экономике, добавил собеседник NEWS.ru.

Как увеличение МРОТ отразится на экономике страны

В соответствии с национальными целями, определенными президентом России, к 2030 году МРОТ должен достичь планки в 35 тыс. рублей, причем расти он должен быстрее других экономических показателей.

Как указал Балынин, значение МРОТ выходит далеко за рамки просто «минималки» — он является базой для расчета больничных, декретных выплат и других видов социальной поддержки. В этом смысле его повышение имеет огромное социально-экономическое значение.

