Губернатор вышел на связь после отражения атаки БПЛА в российском регионе Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в Каменском районе Ростовской области

В Каменском районе Ростовской области отражена беспилотная атака, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, в настоящее время уточняются данные о последствиях на земле.

Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Каменском районе. Никто из людей не пострадал, — отметил он.

До этого, 15 ноября, Слюсарь сообщил, что в Ростовской области успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в ночное время удары были предотвращены в Шолоховском и Чертковском районах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 65 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. По данным ведомства, 16 БПЛА уничтожили над Черным морем, по 14 — над территориями Воронежской области и Краснодарского края, еще 11 и девять БПЛА сбили над Белгородской областью и акваторией Азовского моря. Один беспилотник устранили над Брянской областью.