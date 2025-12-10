В России готовятся судить замешанных в махинациях на полмиллиарда рублей В Ростовской области рассмотрят дело о финансовых махинациях на 516 млн рублей

В Ростовской области начнется суд над пятью участниками преступной группы, сообщило региональное управление ФСБ. Их обвиняют в незаконных финансовых операциях на сумму более полумиллиарда рублей, передает РИА Новости.

По данным следствия, подозреваемые подделывали платежные документы и обналичивали деньги. Для этого они использовали счета более 20 фирм-однодневок, которые были зарегистрированы в сферах грузоперевозок и строительства.

Преступники создавали фальшивые платежные поручения с вымышленными основаниями для перевода средств. Всего с 2018 по 2024 год они провели операций более чем на 516 млн рублей, а их незаконный доход превысил 36 млн рублей. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств.

