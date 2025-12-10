Мать случайно «убила» младенца грудным молоком

Младенец скончался после кормления грудью в Дагестане, сообщил Telegram-канал Mash Gor. Молоко попало месячному ему в легкие. По словам матери, она покормила ребенка и уложила спать.

Малыш в итоге умер во сне. По данным канала, к семье претензий никогда не было, на учете родители не стоят. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти младенца.

Похожая трагедия в сентябре произошла в поселке Юкки Ленобласти. Трехмесячный мальчик умер вскоре после кормления смесью. Мать уложила сыновей-близнецов спать, но одному из них внезапно стало плохо — началась рвота. Родители пытались сделать искусственное дыхание и вызвать скорую, однако дозвониться до медиков не удавалось целых 15 минут. Отец сам повез ребенка в больницу, но спасти его не удалось.

В Бурятии до этого молодая мать едва не убила собственного ребенка, пытаясь успокоить его. 19-летняя девушка, разозлившись на плач сына, взяла ребенка на руки и стала резко укачивать, при этом голова малыша болталась из стороны в сторону. Эти действия привели к серьезным травмам.