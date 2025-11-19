Картину культового австрийского художника продали за более чем $230 млн

Картина австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» ушла с молотка на аукционе в Нью-Йорке за $236,4 млн, сообщил в соцсети X аукционный дом Sotheby's. Полотно стало самым дорогим проданным предметом современного искусства за все время торгов.

Отмечается, что на картине Климта изображена дочь богатых меценатов Элизабет Ледерер. Она нарисована в легком белом одеянии с узорами, а вокруг — разные люди, которые внимательно смотрят на нее.

Густав Климт известен как один из основоположников стиля модерн. Среди его работ — «Юдифь и Олоферн» и «Портрет Адели Блох-Бауэр».

Ранее знаменитый арт-объект итальянца Маурицио Каттелана — стокилограммовый унитаз из золота — был продан на аукционе за астрономическую сумму $12 110 000. Работа под названием «Америка» является полностью функциональной. По данным СМИ, продаваемым унитазом владел американский миллиардер Стивен Коэн.

До этого аукционный дом Sotheby's анонсировал торги, на которых будет представлена уникальная бриллиантовая брошь, принадлежавшая императору Франции Наполеону I Бонапарту. Украшение, оцененное в сумму от 12,1 до 20,3 млн рублей, было найдено после битвы при Ватерлоо.