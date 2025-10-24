Бриллиантовую брошь Наполеона Бонапарта выставят на торги в Женеве

Аукционный дом Sotheby’s анонсировал торги, на которых впервые будет представлена уникальная бриллиантовая брошь, принадлежавшая императору Франции Наполеону I Бонапарту, передает Bloomberg. Украшение было найдено после битвы при Ватерлоо, и его стоимость составит от $150 до $250 тыс. (от 12,1 до 20,3 млн рублей).

Предполагается, что брошь была оставлена Наполеоном во время его отступления после поражения в 1815 году. Затем она перешла в собственность короля Пруссии Фридриха Вильгельма III и на протяжении веков оставалась в семье Гогенцоллернов. Есть версия, что украшение было создано в 1810 году в одном из ателье Парижа. В течение последних нескольких лет оно находилось в частной коллекции.

В центре круглой броши расположен овальный бриллиант весом свыше 13 карат, окруженный почти сотней алмазов разнообразных форм и размеров. Аукцион пройдет 12 ноября в Женеве.

Ранее аукционный дом RM Sotheby’s объявил о продаже мотоцикла Папы Римского Льва XIV за €156 тыс. (14,7 млн рублей). Уникальный BMW R 18 Transcontinental был изготовлен по специальному заказу и подарен в сентябре. Вырученные средства будут направлены в благотворительную организацию Missio Austria для помощи детям Мадагаскара.