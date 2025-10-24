Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 14:51

Бриллиантовую брошь Наполеона Бонапарта выставят на торги в Женеве

Наполеон I Бонапарт Наполеон I Бонапарт Фото: Vladimir Boiko/Russian Look/Global Look Press

Аукционный дом Sotheby’s анонсировал торги, на которых впервые будет представлена уникальная бриллиантовая брошь, принадлежавшая императору Франции Наполеону I Бонапарту, передает Bloomberg. Украшение было найдено после битвы при Ватерлоо, и его стоимость составит от $150 до $250 тыс. (от 12,1 до 20,3 млн рублей).

Предполагается, что брошь была оставлена Наполеоном во время его отступления после поражения в 1815 году. Затем она перешла в собственность короля Пруссии Фридриха Вильгельма III и на протяжении веков оставалась в семье Гогенцоллернов. Есть версия, что украшение было создано в 1810 году в одном из ателье Парижа. В течение последних нескольких лет оно находилось в частной коллекции.

В центре круглой броши расположен овальный бриллиант весом свыше 13 карат, окруженный почти сотней алмазов разнообразных форм и размеров. Аукцион пройдет 12 ноября в Женеве.

Ранее аукционный дом RM Sotheby’s объявил о продаже мотоцикла Папы Римского Льва XIV за €156 тыс. (14,7 млн рублей). Уникальный BMW R 18 Transcontinental был изготовлен по специальному заказу и подарен в сентябре. Вырученные средства будут направлены в благотворительную организацию Missio Austria для помощи детям Мадагаскара.

аукционы
украшения
императоры
Женева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Набиуллина назвала риски резкого снижения ключевой ставки до 12%
Пригожин назвал «главное позорище» отечественного шоу-бизнеса
В ХДС возмутились массовому бегству украинских призывников в Германию
Украина в пролете: Брюссель отказался красть активы РФ, чего они испугались
Девять человек пострадало в результате столкновения автобуса с грузовиком
Германия направила Китаю ноту протеста из-за удара по экономике
Средства ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА
Психолог раскрыла, как стимулировать зумеров на создание семьи
Бывший концертный директор группы t.A.T.u ответил на слухи о нападении
В России назвали главных проигравших от санкций в энергетике
В Госдуме призвали наказать звезду ММА, исполнившего гимн Украины
Юрист рассказал, что грозит прославлявшему Украину бойцу ММА Кулинскому
Экономист объяснил, как 19-й пакет санкций ЕС повлияет на «Мир»
«Это позор»: журналист осудил реакцию Европы на разрушение Донбасса
Бывшего концертного директора группы «Тату» избили на улице
В офисах компании ЛСР прошли обыски
В РПЦ отреагировали на продажу плюшевых игрушек в виде распятия Иисуса
Как в детстве — классический салат из печени трески
Как приготовить вкусный фарш для сочных котлет — раскрываем секреты
25 октября — День таможенника Российской Федерации: история и современность
Дальше
Самое популярное
Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный осенний рецепт
Семья и жизнь

Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный осенний рецепт

Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика
Семья и жизнь

Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.